〈觀察〉3G年底落日 電信固樁、搶客戰開打 低資費、iPhone等成助攻利器

繼 2G 關閉之後，今年 3G 執照也將在年底落日，超過 643 萬的 3G 用戶有待升級，成為五大電信積極爭搶的重要客群，各電信商除固樁守住老客戶，更極力想辦法挖別人牆角搶新用戶，可預期的是，今年低價吃到飽資費戰將不會熄火；而為拉高資費，各業者也將各顯神通，近幾年除手機外，綁約方案擴及家電、機車等，都成為業者搶客利器，另外， iPhone 系列手機助攻力道也將相當搶眼 。

電信業者近年受到低價吃到飽方案無法退場下，營收及獲利皆遭到衝擊，業者也多想辦法拉升 ARPU(平均每戶貢獻金額)，但是，電信業者最被消費者詬病的是不重視老客戶，且拚命搶攜碼或新申辦的新客戶，消費者也是逐利而居，約滿了，就找另一家更有利可圖的業者轉過去 ，客戶流來流去，誰也沒有多討到便宜。

隨著手機補貼政策改變，近年來，電信綁約不再只有手機一項選擇，高級家電、機車、掃地機器人等都進駐電信通路，成吸引消費者綁約新選擇，當然，蘋果 iPhone 手機仍是強力吸客利器之一，去年 iPhoneX/iPhone8 系列新機上市後，前幾代的 iPhone 系列手機更是成為電信業者拿來促銷吸客的首選。

根據 NCC 統計，至去年 11 月底，4G 用戶 2223.6 萬戶，3G 用戶 643 萬 1569 戶，3G 執照將在今年底到期，3G 用戶升級 4G 是必然的事，超過 643 萬用戶，是五大電信都想爭奪的目標，搶客激戰已在增溫中。

目前五大電信中，僅亞太電 (3682-TW) 是全 4G 電信業者，包括中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 及台灣之星都還有 3G 用戶，3G 戶升級 4G 是今年的兵家必爭客層，各業者要如何留住老客戶，且吸引新客戶，都要有新的思維，才能既留客又搶客。