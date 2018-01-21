〈觀察〉別再以為台灣人只追求小確幸 這些現象可見到驚人消費力

在去年下半年各大百貨周年慶開跑、多家大型網購平台推動雙 11、雙 12 網購節的推升下，台灣內需買氣大幅提升，多家百貨公司因此全年業績成功轉正，就連車市買氣也倒吃甘蔗，最終銷售台數創下 12 年來新高突破 44 萬台。

不過，除一般民眾購物需求外，從台灣最具精品銷售指標性的 101 購物中心業績來看，「尊榮俱樂部」的 VIP 消費額年增幅竟高達 20%，相當驚人。

即便去年陸客來客大幅減少，衝擊台北 101 商場陸客退稅大減 30%，但台北 101 購物中心去年年營收逆勢成長 2%，主要是商場業績年增 2% 並創新高挹注，顛覆過去陸客為主力消費者的印象，去年 101 商場業績主要來自國內民眾，尤其 VIP 消費額年增幅高達 20%，顯然完全不受經濟低迷衝擊。

101 的消費主力來自館內設置的「尊榮俱樂部」VIP，不同於一般百貨公司的貴賓卡，101 的 VIP 門檻極高，成為 VIP 的條件是當日累積消費需滿新台幣 101 萬元以上，且並非永久有效，續卡必須在入會日起一年內否則失效，即便門檻極高，目前尊榮俱樂部內的人數仍多達千人，這些頂級客群出手購買百萬級珠寶、名錶不手軟，消費力驚人。

不僅銷售精品、珠寶名錶的指標商場 101 經營面業績創高，從車市來看，新車掛牌衝破 44 萬台創 12 年新高，然而均價百萬以下的國產車銷售衰退，反觀進口轎車去年反而逆勢成長 8.3%，尤其是入門款 150 萬元起跳的的進口豪華車市幾乎不見任何景氣影響。

其中，台灣賓士轎車熱銷超過 2.6 萬台，年增率達 12.7%，VOLVO 也成長 10.1%、主打 SUV 車款的 LANDROVER 去年在台也有斬獲，銷售年增 30%。

另一方面，從觀光局最新統計來看，去年前 11 月國人出國人數逾 1449 萬人次，年增幅 7.24%，尤其是到歐洲和美洲的成長幅度均高過亞洲成長幅度。

事實上，平均跟團到歐洲旅遊一趟的花費至少 8-10 萬元起跳，然而，去年前 11 月赴歐人數已多達 46.8 萬人次，年增幅高達 98.44%，顯然，國內民眾仍具備一定的消費能力。