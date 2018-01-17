【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

大盤攻過 11000 整數心理關卡，再創 28 年新高點！

台股今日開小低，先往下作修正，但穩守 10900 整數心理關卡，10 點半過後拉上平盤，尾盤拉高攻過 11000 的大關，日線再收一根中紅 K，月線與季線呈現黃金交叉格局，而下檔亦有（五日線、十日線、月線、季線、半年線）的重重支撐；而從量能的角度來看，今天量能突破 1400 億之上，代表投資人信心逐步穩健，今日的震幅有 87 點之多。收了一根中紅 K；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股今日類股漲略多於跌，其中漲幅最高的是資訊服務類股，漲幅達 1.7%，建材營造、汽車、橡膠、水泥等漲幅也超過 1%，電腦設備、航運、貿易百貨、觀光、造紙、其他類、電子通路、半導體、化學、通信網路、油電燃氣等也均收紅。

至於下跌類股則有玻陶、電器電纜、生醫、電子零組件、化學生醫、紡纖、鋼鐵、塑膠、食品、其他電子、金融、電機機械等。

電子權值股則再成為台股攻堅要角，儘管早盤一度偏弱，不過台積電及鴻海在午盤後黑翻紅，推升指數順利攻上 11000 點，不過股王大立光則是陷入 4000 元保衛戰。

金融股更是緩步守穩，包括元大金、玉山金、第一金、華南金、國票金、永豐金、開發金、台新金等也均收紅。

至於生技股雖然相對疲弱，其中浩鼎更是亮燈跌停，東洋也跌近 3%，另外生華科、台耀、全宇生技 - KY、東生華、合一、懷特、亞獅康 - KY、國光生、永昕、佰研、創源、智擎等跌幅也均超過 2%，但因權重較小，影響指數有限。