吉利旗下曹操專車完成10億元A輪融資，估值超百億元

1月17日，共享出行平台曹操專車宣布獲得A輪融資，總額共計10億元，由多家海內外知名金融機構投資。該輪融資過後，曹操專車估值已超過100億元。

曹操專車是由汽車生產商吉利集團戰略投資的網約車平台，於2015年11月正式上線，運營車輛全部采用純電動車型——吉利帝豪EV。公開資料顯示，曹操專車用戶數量已超過1000萬人，在線車輛超過12000輛，司機超過12000名。

2017年2月，曹操專車獲得了由浙江省交通運輸廳下發的《申請從事網約車經營具備線上服務能力的認定結果》，成為國內首個獲得網約車牌照的新能源汽車共享出行服務平台，服務區域為全國。目前，曹操專車已經在全國超過15個城市上線運營，包括杭州、青島、大連、南京、成都、北京 、蘇州等城市。本輪融資後，曹操專車近期將在深圳、重慶等城市上線運營。

本月，吉利集團副總裁、曹操專車負責人劉金良在接受媒體楚北網采訪時透露，“目前我們還沒有實現盈利，公司希望在未來3年左右開始賺錢。”他表示，曹操專車平均每輛車的客單價為25元左右，每天的總單數在9-10.8萬單左右。換言之，整個公司的日收入最高達到270萬元。

他還指出，曹操專車目前正在加速擴張：

接下來，我們的服務範圍會進一步擴展，2018年爭取再做5到6個城市。在車隊規模上，我們將會擴張到1.5到2萬輛。

本文來自全天候科技

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