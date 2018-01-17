【大行報告】中金：維達(03331-HK)長期盈增前景不變 維持推薦評級

中金發表報告指，雖然春節錯峰帶來的高基數效應導緻維達國際(03331-HK)17年12月份收入增速放緩，但是17年4季度國内紙巾銷售仍可能實現同比高個位數增長，其中軟抽和濕紙巾表現有所改善，卷紙表現正常，而盒抽表現不佳。紙巾與國内個人護理業務收入增長仍然健康。

該行預計2018年下半年起利潤率將有所恢復。過去一年紙漿價格持續上漲，考慮原材料庫存周期，成本上漲通常會滞後三個月反映在公司的利潤表中，因此預計2017年4季度紙巾業務毛利率將從3季度的29.8%至少下降2個百分點。

該行又指，公司長期盈利增長前景不會因短期不利因素而改變。交叉銷售模式仍然可以推動維達的銷售持續增長，而且中國紙巾市場的滲透率將進一步提升。

中金下調2017/18年盈利預測16.0%/24.5%，以反映對利潤率的擔憂，同時引入2019年盈利預測，預計利潤率將有所反彈。由于盈利預測下調，將2018年底目标價從18.36 港元下調10%至16.58 港元，維持對維達國際的推薦評級。

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