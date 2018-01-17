氣質女孩林睿瑀、溫名秀 回歸初心 推廣本土民宿文化

撰文：劉育菁 攝影：張家禎 圖片提供：Dear b&b

關於旅遊，妳是否有過這樣的經驗：在茫茫網海搜尋民宿好幾小時，才下定決心訂房，但等到真正入住，還是踩到地雷，內心懊悔不已？成立五年的 Dear b&b 民宿平台就是從「精選旅宿」的角度出發，解決旅人挑選旅宿的困擾。

創辦人是兩名不到三十五歲的年輕女孩，林睿瑀及溫名秀。跟許多創業者「從小立志」當老闆的出發點相較，Dear b&b 的成立對她們而言反而是在人生各自轉折後，意外擦出的火花。

畢業進入大公司遇瓶頸

創業是人生轉折後的意外

大學就讀政大哲學系的溫名秀，從小就是文藝青年，喜歡寫作，畢業後順利進入第一志願索尼（Sony）公司上班。在扁平化組織的日商工作，她只能橫跨不同領域及職務，即便拿下 Sony 全球行銷大獎，但女性升遷仍然相對困難。因此二十七歲的她決定大膽一遊—利用一百五十天橫跨歐亞非十國，用旅行發現更深層的自我與未來的方向。

「這一趟離鄉的壯遊，讓我經常回望自己的家鄉。」回憶那一段旅程，溫名秀經常用「我來自台灣，但台灣不是泰國、也不是中國。」向外國人介紹自己的故鄉，「在國外待久了，會思考究竟能為台灣做什麼？」

同樣的火苗也發生在林睿瑀身上。七年三班的她自政大企管系畢業後，也順利進入比菲多食品公司，成功打響「植物の優」及「純椊喝」等暢銷飲品，但從小叛逆、不習慣做重複事情的她，三年後「由實轉虛」換到網路遊戲公司負責產品及行銷，二十六歲帶著團隊晉升主管，是同儕眼中的行銷新秀。

「不過，在大公司升遷似乎不是我想做一輩子的事。」正值三十關卡的林睿瑀不斷在內心質疑，她心想：「此時若不停下來，往後成本更高。」不久就離開收入穩定的工作，原本計畫回到台中開店，後來因緣際會與溫名秀成為網路 App 新創公司的同事，溫名秀負責產品行銷，林睿瑀則開發業務。

跟以往不同，「在新創公司要挑戰『零預算行銷』。」曾在 Sony 掌握數千萬元廣告資源的溫名秀認為，這雖然是大挑戰，但另一方面卻發現網路提供年輕人創業的好機會。林睿瑀表示，沒有智慧手機前，創業對沒有家世資本及背景的她們是一條遙遠的路，但網路新創公司開啟兩人視野，改變「創業是要花大錢，才能做大事」的傳統思維。

同為自助旅行愛好者的林睿瑀與溫名秀，慢慢討論出 Dear b&b 的雛形。林睿瑀認為，觀光是行銷台灣最軟性的方法，除了進入旅遊網站，旅人可以大喇喇地直接點選「台灣」，破除外交困境，重點更在於觀光是在地產業，沒有人能帶得走。

替旅人找到好旅宿

打造台灣民宿米其林指南

溫名秀也補充說，「台灣最值得推銷到國際的觀光產業是民宿文化，台灣的民宿不只是『共享』經濟，甚至是『夢想』經濟，很多民宿都是主人退休的夢想，他們把最美景色留給旅人，自己卻住在鐵皮屋。」這是網站成立初期兩人全省跑透透，觀察台灣各地民宿之後的心得。

然而全台民宿高達六、七萬間，很多好民宿無法被看見。林睿瑀說，在台灣想訂民宿只要在網路打入關鍵字，就有很多設計醜陋、付費即可刊登 Banner 的廣告跳出來，「花了三、四個小時挑選，很可能還是會踩到地雷。」Dear b&b 就在「替旅人找到好旅宿」以及「推展台灣優質旅宿」的使命中源起。

「它的概念就像是餐飲業的米其林。」林睿瑀把「精選餐廳」的概念發揮在民宿，因此一開始定位很明確，要提供給旅人被篩選過的資訊，「因為台灣真的不需要再多一個流血殺價的訂房網。」

成立至今，Dear b&b 堅持每間民宿或主人都要有故事、深度文字，以及三十至一百張照片，將民宿最真實的一面完整呈現給旅人。

來源：《女人變有錢》55 期

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