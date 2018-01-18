文．洪寶山 (理財周刊發行人)

立法院通過《勞動基準法》修正草案，有網友想起去年修法時，很多店家打著「一例一休」名義漲價，搞到萬物皆漲，前行政院長林全對這現象還說過，「漲價是必然結果」。

當時行政院還大動作宣示，將對業者趁機聯合漲價嚴格查處，公平會並啟動防制人為操縱物價小組，若發現有業者藉機聯合調高價格違反「公平交易法」而有明確事證，會加以嚴處。央行總裁彭淮南也曾出面喊話，指出台灣物價穩定，推估去年通膨率在 1.26％到 1.46％之間，通膨壓力相當溫和，並說「這是非常不錯的物價水準」。

但有網友在 PTT 列出「一例一休漲價店家一覽表」，整理出去年漲價的店家品項和幅度，其中許多知名連鎖店都上榜，包括八方雲集、鬍鬚張、85 度Ｃ、肯德基、麥當勞、星巴克等，還有影城、診所、客運、全台駕訓班等等也都漲價，而 394 所私立幼兒園漲幅更是高達 40％。此文一出，立即引發熱烈迴響。

當時就有學者表示，「假設廠商都因同樣的政策變動漲價，可以說是各自反映成本，政府恐怕抓不到聯合行為，法律上也不見得站得住腳。」但如果漲價是因為增加了加班費，而加班費是發給員工，「漲價」的錢是進到勞工口袋，那麼，「該反映成本就讓它合理反映吧」。但問題就是，身為勞工的消費者因為物價上漲多了生活支出，收入有增加嗎？是否反被剝了兩層皮？

所以現在問題來了，當時趁著「一例一休」藉口漲價的店家，現在修法拿掉一例一休後，要不要降回去？大家都知道，漲價之後是不可能回得去的，所以，到頭來消費者反成為勞基法修法的冤大頭。

當然，漲價的理由不外乎就是成本增加，而成本增加原因有很多，可能是原物料、房租，或人事成本，絕對不會只是「一例一休」。只是當時店家打著這旗號漲價，又不可能揭露真正的成本結構，難怪網友會酸：「現在修法拿掉一例一休後，要不要降回去？」

我非常同意彭總裁所說，溫和的通膨是可以被接受的，只是在物價上漲的同時，薪資沒有跟著成長，才是癥結所在。總歸來看，台灣最急迫要解決的還是低薪問題。經濟困境千頭萬緒，總是要先找到一個出口，才能有解。

來源：《理財周刊》 908 期

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