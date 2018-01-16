【文 / 住展雜誌】

時間過得真快，轉眼間又過了一年；每到年末和年初，我們總會對新的一年有許多憧憬，不免會想著『今年該不該買房子？』、『今年房價會跌還是漲呢？』等類似問題。

這些問題聽起來像老生常談，但卻是市井小民實際生活上想知道、卻又不得而知的答案，因為房價漲跌，可是關係到個人資產的增減，當然要買得巧、買得有價值。

恰巧，今年生肖正逢狗年，俗話常說：『狗來富』、『狗帶財』，今年房市到底有什麼變數、多空該如何解讀？狗年是否會替房市帶來正能量，成功上演一場逆轉勝呢？我們在「「二○一八房市三隻小豬現蹤」一文中，有專家、業界老舵手精闢入裡的解析，有關重大變數與其影響，都有嚴謹且完整的論述。

新的一年，不管您是要買房自住、或是投資置產，肯定不能忽略推案的第一手訊息。知道的越早，越有機會撿到便宜貨、越有機會賺到價差；若是訊息落後，那就只能買別人挑剩的。

關於推案最新消息，就在「二○一八房市重案區」一文，大型指標案在哪一區、哪一家建設公司有重大推案、哪一區又有爆量的可能性？住展獨家市調資料將為您一一揭露。

更重要的是，雨遮與屋簷不登記、不計價已經正式上路，但您千萬別以為今年所有建案的雨遮通通不登記、不計價，如果計不計價傻傻分不清楚，那買房子可能就會被當成凱子。

因此，本期企劃的「雨遮免錢的建案去哪找？」我們篩選出市面上不計坪、不計價的建案，讓您買房子不必花錢買虛坪，輕輕鬆鬆就省下雨遮的費用。省雨遮費用、省雨遮…，可要連說三次，因為雨遮若不算錢，可能會省下約百萬元預算，這對一般領死薪水的民眾來說有大大幫助啊！

狗年的來到，《住展》雜誌正式邁入發行第三十三年。三十三年來，我們每月、每年挖空心思為消費者提供買房資訊，也謝謝您長年來的支持與陪伴，祝您早日完成買到好房子的理想！

本文摘自 2018 年元月 5 日出刊之《住展雜誌》430 期編輯脈動單元，同期內容除本文外，並有「二○一八房市 三隻小豬現蹤」、「選用耐燃建材 多一份保障」、等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 謝謝！

來源：《住展雜誌》 430 期

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