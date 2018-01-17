【大行報告】中金：港交所(00388-HK)短期或獲市場上調盈測 重申推薦評級

鉅亨網新聞中心 2018年1月17號14點48分

中金發表研究報告，指年初至今港股日均成交額表現強勁，短期或推升港交所(00388-HK)股價。該行指，若日均成交額每升10%，港交所今年收入和淨利潤將分别增長3.2%和4.5%。假設全年日均成交額維持1330億元，2018年淨利潤有望達到105億元，優于該行及市場預期。

該行預期，港交所2017至2019年淨利潤分别增長31%、24%及22%，每股盈利6.2元、7.65元及9.34元。目标價313元，高于一緻預期目标價19%，相當于今年預測市盈率41倍。短期或獲市場上調盈測，重申「推薦」評級。

該行提到，過去的牛市周期預示港交所股價有較大上行空間。在2007年和2014至2015年的兩輪牛市周期中，港交所股價分别上漲256%和176%，同期日均成交額分别增長232%和170%。2017年以來，日均成交額已上升142%，但港交所股價僅上漲了52%。

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