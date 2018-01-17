加拿大央行今晚是否升息 分析師演繹三劇本

FX168 財經今 (17) 日報導，外匯市場投資者將經受加拿大央行 (BOC) 貨幣政策決議的洗禮，盡管外界普遍預期加拿大央行將升息，但投資者仍然需要防範一些意外情況的發生。有分析指出，不斷上漲的油價、強勁的零售銷售、持續的就業增長和不斷上漲的價格壓力，都是市場預期加拿大央行升息的原因。

加拿大豐業銀行 (Scotiaban) 外匯策略師 Eric Theoret 說道：假如加拿大央行果真升息了，這將會是一次鴿派升息。

法國巴黎銀 (BNPP) 外匯策略研究團隊上周五指出，雖然 1 月 17 日加拿大央行升息的概率很高，但預計之後的政策溝通將更加鴿派。法國巴黎銀行的指標顯示，當前加幣頭寸觸及極端水平。該行的長期公允價值模型 (FEER) 仍暗示美元 / 加元均衡水平位於 1.2700 附近。

BK 資產管理公司 (BK Asset Management) 外匯策略董事總經理 Kathy Lien 周二撰文稱，加拿大央行周三貨幣政策會議是本周最重磅的風險事件，根據利率期貨顯示，目前市場認為加拿大央行升息的概率高達 90%，而在年初時只有 42%。 台北時間周三 23:00，加拿大央行將召開 1 月貨幣政策會議。外界普遍預期，加拿大央行將升息 25 個基點，至 1.25%。

Kathy Lien 寫道：「許多人認為，升息已是板上釘釘，但我們持懷疑態度，因為如下表所示，自上次政策會議以來，加拿大的油價和住房活動都有所減弱。在貿易逆差擴大的同時，製造業增速也出現放緩。毫無疑問，自去年 12 月初以來整體經濟已經改善，零售銷售、GDP 增長、CPI 和就業活動顯著改善，但加拿大央行除了立即升息，還有更多選項。」

Kathy Lien 認為，加拿大央行決議可能會有如下三種可能性，對於加幣將產生完全不同的結果。

情景假設 1： 升息 25 個基點，但加拿大央行淡化這一舉措，稱未來升息將取決於經濟數據表現；

情景假設 2：本月沒有升息 ，但加央行承認經濟改善，暗示計劃在 3 月收緊貨幣政策；

情景假設 3 ： 升息 25 個基點，並暗示將有更多升息行動

Kathy Lien 表示，前面兩個情景假設最有可能出現，取決於加拿大央行的選擇，市場的反應也將非常不同。

她指出，假如加拿大央行升息 ，但淡化升息行動，且沒有暗示將有更多後續升息舉措，美元 / 加幣將跌破 1.24，可能會測試 1.2350，但隨後會很快反彈。若加央行按兵不動，但讓市場為 3 月 升息 做好準備，美元 / 加幣可能會跳升至 1.25，但隨後自這一水平大幅回落。

Kathy Lien 並稱，假如加拿大央行在升息 25 個基點的同時，給出鷹派前瞻指引，美元 / 加幣料跌至 1.23。文章並顯示： 「 自去年 12 月政策會議以來，加幣升值 2%，這一升幅相當顯著。距離利率決議不到 24 小時的情況下，我們並未看到對於加幣有明顯的需求，暗示交易員對於買入加幣持謹慎態度。 」

該報導還提及，目前投資者依然擔心 NAFTA 的悲觀預期可能對加拿大央行造成一定影響。美國總統川普已經多次表示將退出談判。加拿大 17% 的 GDP 是對美國出口所提供的，如果 NAFTA 談判破裂，這對加拿大經濟必然會有很大影響。

第六輪 NAFTA 談判定於 1 月 23 日在蒙特利爾舉行。兩名知情人士說，加拿大、墨西哥和美國已經計劃於 2 月在墨西哥城舉行新一輪會談。