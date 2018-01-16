路透調查預期加拿大央行周三升息 2018年全年升息3次

環球外匯網今 (16) 日報導，路透調查顯示，儘管北美自由貿易協定 (NAFTA) 未來的命運存在不確定性，但在就業強勁增長地提振下，加拿大央行料將以升息為 2018 年利率政策進程拉開大幕。

分析師預測，加拿大央行今年將升息三次，首先是在周三升息 25 個基點，將指標利率上調至 1.25%。2017 年該央行連續升息兩次，退出 2015 年在油價崩跌背景下實施的貨幣刺激措施。石油是加拿大的主要出口品。

31 名受訪分析師中有 8 人表示，加拿大央行周三預計維持利率不變，等待通膨回升，以及本月稍晚進行的下一輪 NAFTA 談判進展如何。路透調查的預期中值為，第三季和第四季各升息一次，指標利率到 2018 年底升至 1.75%。分析師預計 2019 年第一季還會升息。

報導指出，分析師認為，加拿大 2017 年強勁的經濟增長將在短期內蓋過貿易不確定性的影響。該國 2017 年經濟增長年率料達到 3%，超過年初時最為樂觀的預估。 2018 年的經濟增速料平均為 2.2%，略高於 10 月上次調查預估的 2.1%。對 2019 年的增速預估維持在 1.8%。

TD 資深經濟分析師 Brian DePratto 稱，2017 年 12 月就業崗位意外大增，另有調查顯示加拿大企業仍樂觀看待銷售前景，這都可能支持加拿大央行本周決定升息。「加拿大經濟持續增強，不再支持利率處在緊急水平。」