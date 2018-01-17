〈外銀看今年景氣〉2018年股市牛市依舊 瑞銀提醒投資人留意3風險

瑞銀今 (17) 日舉行今 (2018) 年投資展望，瑞銀財富管理投資總監辦公室股票分析師陳彥甫表示，今年全球經濟成長率應可持穩於 3.8%，看好牛市依舊，不過，提醒投資人應關注危及牛市的 3 大風險，包括美國利率大幅上升、美國與朝鮮爆發衝突以及中國債務危機。

陳彥甫表示，繼去年全球經濟取得 3.8% 的高增長之後，今年可望維持亮麗表現，不過仍須留意投資相關風險，包括全球央行逐步收緊貨幣寬鬆政策。觀察全球各大央行貨幣政策，目前部份央行還會升息，雖然為金融服務產業帶來投資機會，但「副作用」就是波動性加劇、個股間回報率差異擴大。

此外，對於金融市場來說，也需要留意政治風險，例如美國與朝鮮爆發衝突。他指出，政治事件對當地市場引發的波動也不容小覷，且即便美國今年持續升息，但利多已提前反應，估計美元將短多長空。

至於中國債務危機，雖然不太可能在今年發生，但需要密切關注，原因在於中國銀行業資產總額相當於 GDP 的 310%，比新興市場平均值高出近三倍，且預測中國經濟增長率將由去年的 6.8% 放緩至 6.4%。

投資策略上，陳彥甫表示，看好歐洲今年表現，全球經濟前景看好下，有利於歐洲企業，預料歐元仍有上升空間，而亞洲（日本除外）股票今年也有望進一步上漲，目前日本通貨膨脹速度不如預料，政府不希望日圓繼續強勁，因此預料今年日圓將維持橫盤整理。