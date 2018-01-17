現增案籌資遭暫停生效 上福：儘速完成補件

印表機碳粉卡匣廠上福全球 (6128-TW) 向金管會證期局申報辦理 4 億元股本的現金增資籌資案，以每股 38 元溢價發行，預計籌資 15.4 億元，在今 (17) 日遭停止申報生效；上福全球表示，將在最短期間內向主管機關完成補件。

上福全球已完成收購其最大通路商美國 Katun 公司 100% 股權，上福藉此取得碳粉卡匣產銷整合優勢，預計今年發揮整合的綜效，而一現金增資的目的也為轉投資子公司。

上福此現增籌資案在去年底向金管會證期局向件，主辦券商為凱基證券，原訂在今天申報生效，但因遭認定記載不充分而遭暫停生效。

上福目前核心營運項目包括各品牌事務機器卡匣及耗材研發、專利取得、生產組裝及銷售，主要產品種類為影印機、印表機、感光鼓齒輪等相關卡匣及耗材，主要客戶為全球碳粉廠、區域代理商及通路商。

上福全球這次完成收購的 Katun 公司，成立於 1979 年，是全球原廠 OEM 相容事務機器耗材及售後服務市場的主要通路廠商，該公司銷售產品種類涵蓋影印機、印表機、傳真機、多功能事務機相關卡匣及耗材等產品。目前擁有超過 1 萬多家中小型通路客戶，市場遍及全球 123 個國家。由於 Katun 目前為上福最大客戶，上福預期，這次收購案將是上福繼成功導入印表機卡匣自有品牌 Cartridge Web 後，再進一步跨入影印機卡匣產業下游品牌及通路，達成產銷一體的整合競爭優勢。

上福全球去年前 3 季營收 12.98 億元，毛利率 43.3%，稅後純益 1.38 億元，年減 51.32%，每股純益 1.57 元。其中獲利下滑，是受原物料價格上漲，及新台幣升值產生匯損所致，上福主管坦承，今年本業成長力道相對偏弱。上福全球去年營收為 16.86 億元，年減 12.12%。