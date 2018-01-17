小額信貸百百種 這三大族群不再怕借不到錢

小額信貸百百種，尤其年關將近，民眾資金需求提升，銀行紛紛推出小額信貸，現在有銀行針對弱勢低收、有證照、群募等三大族群，特跌推出小額信貸專案，解決特殊客群金錢壓力。

小額循環信貸原是針對一般民眾的臨時性需求，或領現族群、自營業者、開店老闆或兼職者因職業特性較難具備上班族薪資證明，但仍須面對短期臨時性週轉資金需求的解決方案。

如果只是短暫有資金挪用、調度需求，Money101.com.tw 建議民眾可以選擇「免綁約」的貸款方案，爾後資金到位，就可隨時還款，無須額外負擔 2 至 4% 不等的提前清償違約金。

隨著年關將近，免綁約的信貸紛紛出爐，目前推出「免綁約」的信貸專案，像是華南「一路發」、花旗「滿福貸」、永豐「自由還款專案」，都可以隨借隨還。其中，永豐銀的專案期間到 2018 年 3 月 31 日止，華南與花旗則屬常態性貸款。

但是，有三大族群卻是很難借到錢的客戶，分別是弱勢低收入戶、有證照卻沒工作、群眾募資提案人。

為落實企業社會責任及關懷社會、促進普惠金融的初衷，開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行針對有臨時性短期資金需求的三大族群，包括社會弱勢低收入戶、持有技職證照者、群眾募資平台計劃提案人等三大族群，在農曆年前推出小額循環信貸專案，提供免開辦費及前 6 個月無息或超低利率的優惠。

凱基銀行消費金融處副總經理林毓棠表示，此專案特別針對需要臨時資金週轉但常受限自身財力或工作特性無法得到金融服務並取得所需資金的族群，透過小額循環信貸，希望透過銀行與社會力量，使其享有與一般社會大眾同樣的金融選擇。

凱基銀行指出，因社會型態轉變，有許多面臨人生重要關卡的民眾，對自我充滿期許、有上進心，然在人生轉換空窗期，卻很難在市面上尋求到解決臨時週轉的服務。這些族群包括有志於實現理想、參與群眾募資平台的年輕族群及提案人，或為求更好職涯發展、努力考取專業證照的 13 萬技職人士，當然更包括全台 14 萬戶的低收入戶。