陸智慧機需求持穩 矽創今年營收估增2位數

IC 設計廠矽創 (8016-TW) 今年營運可望重回成長，受惠中國大陸智慧型手機需求回升，加上新晶片 TDDI 出貨帶動，法人估全年營收可望較去年成長 2 位數，其中面板驅動 IC 將是主要成長來源。

去年由於中國大陸智慧型手機廠持續去化庫存，加上手機面板規格從原有尺寸擴大到全螢幕，因此相關驅動 IC 廠商營運也略受影響，矽創去年全年營收為 94.3 億元，較前年下滑 7.45%。

隨著智慧型手機需求持穩，庫存水位偏低，另外矽創也開始出貨 TDDI(驅動 IC 整合觸控晶片)，將為營運添來新動能，法人估矽創今年營收將重回成長，第 1 季受 2 月工作天數不足干擾，營收估較第 4 季下滑，不過可望優於去年同期，全年估可較去年成長 2 位數。

而驅動 IC 近期市場熱度升溫，根據研調機構 TrendForce 光電研究 (WitsView) 觀察，由於晶圓代工廠調漲 8 吋晶圓廠的代工費用，加上驅動 IC 的產能遭受排擠，因此第 1 季驅動 IC 恐向面板廠漲價 5-10%，反映成本上漲壓力，市場解讀此舉有利驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW)、敦泰 (3545-TW) 與矽創 (8016-TW) 等廠。