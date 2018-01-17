【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆資金流入新興亞洲，台股持續走漲

在美元指數持續走弱的狀況之下，資金持續湧入新興亞洲，使亞股普遍走漲。加權指數今日再度突破前波高點，收在 10986 點，上漲約 29 點。終場台指期上漲 27 點 (+0.25%)，逆價差 3.11 點，電子期上漲 2.1 點 (+0.46%)，逆價差 0.22 點，金融期上漲 0.6 點 (+0.05%)，逆價差 0.64 點，非金電期下跌 5 點 (-0.04%)，正價差 8.33 點。台指期上漲，逆價差擴大，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 377 口，淨空單部位 681 口；投信淨空單減少 33 口，淨空單部位 30877 口；外資淨多單減少 2619 口，淨多單部位 48364 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收下影線紅 K 棒，各主要天期均線維持多頭排列，籌碼面部分，單日成交量能 1310 億元，外資上市現貨買超金額約 36.65 億元，期貨未平倉淨多單 48364 口，外資現貨多單加碼、期貨多單減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比維持由 1.97 變動到 2.02，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,000 點，賣權維持在 10,800 點，外資選擇權淨空單部位 189,345 口。

