【統一證券】盤前分析－傳產電子雙主流，多頭氣勢延續



◆盤勢分析

昨日台股出量尾盤拉高，收在 10986 點新高，各期均線多頭排列，多頭氣勢強勁。今日適逢台指期結算，加上周四台積電即將召開法說會，可望釋出正面訊息，有望使台股向上突破 11000 點。後市行情觀察分析如下：

第一、國際股市方面，美國 FED 將於 1/18 發布經濟褐皮書，預期將提及美國經濟保持強勁增長，在經濟成長正向下，可望推升美股持續走揚。

第二、法說會行情啟動。上周大立光繳出亮麗亮報，隔日股價漲停做收，底部浮現。本周則由南亞科與台積電擔綱演出。南亞科昨日公告 4Q17 EPS 7.42 元，獲利亮眼，並且釋出 2018 年記憶體市況穩定，1Q18 報價續漲的正面訊息；而台積電將於 1/18 舉辦法說會，在比特幣急單挹注下，預期營收將僅下滑 2%~5% QoQ，展望正向。由於本周兩檔重量級電子股法說，可望釋出正面訊息，昨日電子股成交比重重回 7 成之上，預期本周電子股將重新成為盤面主流。

第三、技術面觀察。台股昨日出量上攻，收盤指數再創 28 年新高 10986 點。目前各期均線均呈多頭排列，KD 高檔向上，多頭氣勢強勁，指數有望站上 11000。

第四、淡季喊漲議題持續蔓延。科技股方面，先前喊漲包括半導體矽晶圓、二極體、銅箔 / CCL、PI 及 MLCC，本周則蔓延至電阻產品及 Driver IC；建議關注國巨、大毅、華新科、奇力新與上游基板廠九豪，及面板 IC 相關的頎邦、聯詠與世界。而傳產族群，油價持續走高，持續聚焦台塑四寶及小塑的台苯、國喬與華夏。

