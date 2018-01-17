【大昌投顧】盤前分析－強勢族群有面板、主機板、PCB、記憶體等



◆盤勢分析

1. 台股昨日開低走高，早盤開低震盪緩步向平盤靠攏，尾盤見拉抬向上，收至當日最高點，終場以上漲 29.8 點作收。短線上月、季線趨勢持續向上，在多方缺口未回補依舊多方思考，惟量能若能再持續增加，放量上攻，走勢可望更加犀利，籌碼面外資連二買，挹注台股動能，持續關注外資動向。

2. 櫃買指數漲幅相對強勁，惟午盤漲幅收斂，不過逼近前高難免震盪，依舊量價齊揚表現之下，將有機會再創波段新高表現，中小型個股屆時可望再熱絡向上。

3. 金融指數再創波段新高，漲勢相對強勁，依舊多頭格局，持續留意。電子指數重返季線之上，權值股仍伴演重要角色，需持續觀察，而強勢族群有面板、主機板、PCB、記憶體等。傳產類股則由工具機、造紙、汽車零組件等表現相對亮眼。

4. 根據研調機構 Gartner 原估 2018 年全球半導體市場產值將較去年成長 4％，但因記憶體市況優於預期，因此將今年全球半導體市場銷售額預估調升較 2017 年的 4,190 億美元成長 7.5％。

5. 各國開始針對虛擬貨幣加強管制的聲浪越來越強，昨日比特幣跌幅也相對沉重，但由於虛擬貨幣本身仍為波動較大的市場，安全疑慮目前也是各國重要考量之一，相關訊息仍需持續追蹤。

