舜宇光學科技(02382-HK)發行6億美元債券淨籌5.928億美元

舜宇光學科技(02382-HK)17日早間公告，于2018年1月16日，公司與經辦人就發行和出售債券訂立認購協議。此次公司發行的債券本金總額為6億美元，將以記名形式發行，面額為每份20萬美元，超出20萬美元者則為1000美元之更高完整倍數;年息3.75厘，發售價為債券本金金額的99.603%，于2023年到期。
扣除經辦人之傭金及應就債券發行支付之其他估計費用後，債券發行之所得款項淨額估計約為5.928億美元。公司將尋求債券于香港聯交所上市。預期債券將于2018年1月23日或前後發行。公司擬將債券發行之所得款項淨額用作資助資本支出，履行營運資金要求，為現有債務再融資及其他一般企業用途。
本月10日，舜宇光學科技公告宣布建議發行美元計值無抵押債券，花旗環球金融有限公司及瑞士銀行香港分行為建議債券發行之聯席全球協調人，而花旗環球金融有限公司、瑞士銀行香港分行及法國巴黎銀行為建議債券發行之聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
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