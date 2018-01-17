上海電氣(02727-HK)附屬入稟上海市高級人民法院向被告索賠

上海電氣(02727-HK)公布，公司及公司全資附屬公司上海電氣融創融資租賃有限公司(下稱電氣租賃)近期向上海市高級人民法院遞交了起訴狀。公司已於2018年1月12日收到上海市高級人民法院受理通知書，預計電氣租賃將於近日收到上海市高級人民法院受理通知書。

訴訟的基本情況如下：

1、公司請求判令被告一王志軍及被告二官紅岩向公司支付欠款約8.482億元(人民幣,下同)及延遲付款利息1.08億元，兩項金額合計約9.57億元。並請求判決被告承擔本案案件受理費、律師費、保全擔保費等全部訴訟費用。電氣租賃請求判令被告一新疆嘉潤資源控股有限公司(下稱嘉潤公司)向電氣租賃支付《融資租賃合同》項下全部到期未付及未到期租金總額約7.46億元，違約金9253.3萬元、遲延履行金約5890.5萬元及殘值轉讓費10,000元，被告二青島安泰信集團有限公司及被告三王志軍對上述訴訟請求金額承擔共同連帶保證責任；請求判令電氣租賃有權在上述訴訟請求範圍內拍賣、變賣被告四青島盛世嘉業商業發展有限公司根據《抵押合同》所提供的抵押物並獲得優先受償；請求判令嘉潤公司、安泰信公司、王志軍及盛世嘉業共同承擔本案案件受理費、律師費、保全擔保費等全部訴訟費用。

截止2016年度，公司已對上述項目累計計提應收款項壞賬準備合計1.69億元，由於上述兩項訴訟案件將進入審理中，尚未判決，對公司本期利潤或期後利潤的影響尚存在不確定性。公司將根據本次案件的審理進程及結果，依據有關會計準則的要求和實際情況進行相應的會計處理。

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