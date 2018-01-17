華融投資股份(02277-HK)認購3000萬美元基金

華融投資股份(02277-HK)公布，公司的間接全資附屬公司Atlantic Star Global Limited與普通合夥人訂立認購協議，據此，Atlantic Star 斥3000萬美元認購基金權益。

基金名稱為All-Stars Investment Private Partners Fund L.P.基金目的主要透過於業務經營主要在大中華區或面向大中華區具有重大市場策略、專門從事互聯網服務、科技及消費品牌行業的投資組合公司的長期股權及股權相關投資取得更佳的長期資本風險調整回報。

公司作出此投資，是鑒於基金的主要投資目標是主要透過於業務經營主要在大中華區或面向大中華區具有重大市場策略、專門從事互聯網服務、科技及消費品牌行業的投資組合公司的長期股權及股權相關投資取得更佳的長期資本風險調整回報，及集團積極採用多元化業務策略擴大其收益流，董事認為認購事項能夠為集團提供投資組合多元化及在不同行業產生潛在投資回報的機會。

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