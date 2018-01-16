【港股解碼】蹭熱度還是圖發展，中國軟實力的區塊鏈之路好走嗎？

若說現在A股中最火熱的板塊，當之無愧是異軍突起的區塊鏈概念了。A股中凡是與區塊鏈概念搭界的公司全部激動上揚，接連漲停板自然惹得港股中各間公司也坐不住了。此前就有坪山茶業簡單粗暴更名爲區塊鏈集團，今日主角中國軟實力(00139-HK)似乎更勝一籌。是蹭這一波熱度就跑還是真心求發展呢？今天我們就來八一八。

資深港股玩家

中國軟實力，乍一聽名字十分霸氣。其實該公司的故事可是精彩紛呈。大股東換了一茬又一茬不說，該公司自2000年以來曾經先後5次更名。可見公司亦是時刻落實著“應變”這一策略。

中國軟實力開先只是一家主要從事電子産品相關業務的香港投資控股公司。該公司通過三大分部運營：電子及配套産品分部從事電子及配套産品的買賣；財務投資及服務分部從事財務投資及買賣、債務及股本投資以及放債業務；企業及其他分部從事企業管理相關業務、集成電路技術研發以及物業投資。

從近年來的業績，可以看到自2014年起，公司連續兩年處于巨虧10億港元以上的狀態，2016年雖然有所好轉但仍有1.56億港元的虧損。甚至在2015年、2016年時收益不如銷售成本開支，呈現負收入狀況。公司在2016年報中指，該年度虧損淨額主要源自財務投資及服務分類出售上市股本投資及可供出售股本投資的已變現虧損約5.04億港元及可供出售股本投資的減值虧損約6.69億港元。

盡管之前公司一直保留銷售電子産品的業務，但實際上俨然成爲一家偏金融類公司。別看公司股價不起眼，他可是民生銀行與中國華融旗下的民銀資本（原名天順證券）第二大股東呢！隨著港股2017年的牛市大爆發，資深港股玩家自然賺得盆滿缽滿，僅2017年上半年扭虧爲盈大賺4.1億港元。而其財務投資及服務分部僅2017上半年取得收益1.65億，占總收益的96.29%。更別說在17年底恒指攀上30000點，從上圖看來，其投資的股票表現亦是不俗。

蹭熱點？圖發展？

在資本市場上的“叱咤風雲”僅僅只是開始而已，殊不知繼2016年8月又換一次大股東後，中國軟實力迎來了翻天覆地的變化。順帶提一句，去年年報中，公司披露集團僅有12名雇員。一家只有12位員工的上市公司，要怎樣才能看上去不像一支“殼股”？2016年報中這一細節也惹來不少投資者的吐槽。

就去年全年至今，除了投資股票和在港不停買樓以外，中國軟實力亦在不斷配股、發可換股債籌資，但用途大多都用在了財務投資及買賣上。當然對股票市場的投資亦帶來了豐厚的回報，使其流動資産大增533.17%至16.69億，而不斷購置不動産亦使非流動資産大增214.97%至26.59億，總資産自然層層上竄。

在2017年終于最後幾天，終于透露一則與金融不搭界的消息了。衆所周知，A股的2017下半年，新能源汽車概念絕對是站在投資風口，中國軟實力似乎也瞄中商機，宣布擬與遨珀合作發展新能源汽車，訂立備忘錄。這也使得中國軟實力的股價突破調整狀態，放量大漲。

2018年A股的開年大熱概念題材非區塊鏈莫屬。區塊鏈（Blockchain）的概念最早可以追溯到2008年末，簡單來說，區塊鏈是一種去中心化的、共享和加密的分布式賬本技術。它有三個顯著特點：去中心化、可追溯、不可篡改。因此，區塊鏈技術具有交易自主化、節約監管成本、絕佳保密性和安全性的優點。美國市場亦是比特幣這種虛擬貨幣交易較繁榮的市場。因而在1月11日時，中國軟實力和美國企業CTOP攜手發展區塊鏈，在技術上是有優勢的。不過區塊鏈技術想要在中國市場發展，以中國軟實力目前背靠民生銀行的金融背景和在港股市場從事多年的經驗，亦可以推動區塊鏈這個“新興”行業發展也不一定。

這一波熱度自然也蹭得引起了資金的關注。1月12日，早盤衝高漲幅達到8.79%，隨後走低，而昨日（15日）和今日（16日）均呈現高開低走想象。公司若想贏得投資者的歡心，可不是蹭熱度賺一波就跑，得拿出實際行動來好好圖謀未來發展才行。

■ 作者：朱亦丹

本文原創，未經授權不得轉載，如想轉載請關注官方微信號港股解碼，留言獲取授權。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)