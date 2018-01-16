【港股解碼】現代牧業：與蒙牛的緣分，還能繼續嗎？

相比與1993年成立的伊利，1999年成立的蒙牛，2005年成立的現代牧業(01117-HK)還是比較年輕。而這個2017年，經曆了中國乳制品市場的原奶價格下降的危機，經曆了與蒙牛時斷時續的姻緣，不知現代牧業是否有所成長。

業務回顧：2017年能否渡過凶險？

9月28日，現代牧業發布其2017年中期報告，雖然收入有所上漲，但是在2017上半年虧損額度達到了6.66億，相比2016上半年的5.66億增加了一個億。

現代牧場2017年中期報告（節選）

來源：香港交易所

現代牧業主要有兩項業務，分別是奶牛養殖業務（主要生産和銷售原料奶予客戶用于加工成乳制品）與自有品牌液態奶業務（主要生産和銷售液態奶産品）。

首先看原料奶的生産與銷售，2017年的中國原奶市場並不平靜，自2017春節之後，各大乳企對原奶需求減小，原奶市場出現短期供大于求的現象，從而導致原奶價格下調。

在夏季，全國各地普遍出現高溫、陰雨天氣，奶牛熱應激（當溫度超過28℃時,奶牛可能會出現産奶量下降,抗病力降低等症狀）造成原奶産量繼續下降。奶量下降後，乳企雖沒有出現缺奶的緊張情況，但在原奶收購環節已經明顯放寬要求，且對牧場熱應激工作上已開始加大扶持、獎勵力度，以防止奶量繼續大幅下降。

現代牧業不可避免的在這樣的大環境之下受到了衝擊。截至2017年六月三十日止六個月內，現代牧場的原奶單價從去年同期的人民幣4.04元╱公斤降低到人民幣3.59元╱公斤，降幅達11.14%。所幸隨著牛頭數及單産的提高，現代牧業的原奶産量于2017年上半年産奶量爲59.8萬噸，同比上升7.75%。在報告期內，本集團整體實現原奶銷售收入人民幣19.39億元，同比上升23.23%。通過擴大奶牛數量，現代牧業抵抗住了原奶價格大幅下降的衝擊，甚至産量也有所提高。

但是自有品牌液態奶業務似乎沒有奶牛養殖業務那麽順利。受市場需求及品牌奶市場業務過渡影響，2017年上半年集團的自有品牌液態奶業務的銷售及利潤均出現較大幅度的減少。

來源：香港交易所

在2017年的上半年，現代牧場液態奶産品銷售業務錄得收入人民幣4.05億元，相比2016年上半年的6.55億元下降了38.17%。液態奶的總銷售量自2016年上半年的76229噸減少至本期內的43092噸，減少了43.47%。現代牧業的液態奶迎來了前所未有的危機，或許這也是蒙牛離開現代牧業的原因。

與蒙牛的姻緣：時斷時續

2017年年初，蒙牛以每股1.94港元的價格收購了16.7%的現代牧業的股權，交易完成後，蒙牛持股增加至39.9%。1月25日，蒙牛完成了對現代牧業剩余45%股份的收購。彼時，蒙牛奶源比較緊張，而現代牧業則恰恰因其奶源而聞名。根據現代牧場官網資料顯示，現代牧業在全國擁有26個萬頭規模牧場，奶牛數23萬頭，日産高品質生鮮乳3300多噸。雙方的合在朝著雙贏的方向發展。

同時，現代牧業也與蒙牛在産品業務方面合作，聯合推出了重點戰略産品“鮮語”純牛奶。但是根據現代牧業在2017上半年整體液態奶的銷售情況來看，這一款雙方合作之後力推的新産品，很有可能沒有達到雙方的預期標准。與蒙牛的合作或許可以給現代牧業打開嶄新的局面，但是蒙牛對現代牧業的熱情卻在逐漸消減。

8月6日，是現代牧業發布公告說明蒙牛持有自身股票數量的日子，蒙牛當時持有現代牧業61.25%的股權。也是這一天，蒙牛發布公告稱，擬以每股1.38港元、共計4140萬港元的價格向中糧集團、達能、阿拉食品間接持股的投資控股公司出售現代牧業0.49%股本的股權，擬用出售款償還若幹現有債務。

也不怪蒙牛無情，只是現代牧業在2017上半年虧得有點狠了。那麽與蒙牛冷卻後的現代牧業，在2017的下半場又過得如何呢？等其年報發布，便見分曉。有著大把奶源在手，現代牧業或許可以重新出發。

■ 作者｜施琳慧

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