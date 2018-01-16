名家論壇》盧燕俐／搶便宜日圓就趁現在

回顧 2017 年，日圓對美元漲了 3%，相較於韓元大漲 13%、新台幣強升 8%、人民幣中間價也漲 6%，日圓在所有亞洲貨幣中，表現相對弱勢。也因此，不少台灣旅客加碼赴日，截至到去年十一月底，赴日人數年增 9%，來到 424 萬人次，排名外國旅客第三名，僅次於南韓與中國大陸。

用強勢的台幣去日本旅遊，團費不見得便宜到哪兒，但在當地消費，明顯感受到日元轉弱的好處。去年九月初，陪家人去北海道旅遊，一看到知名 D 牌護唇膏，折合台幣居然只要一百元，比起台灣售價 350 元，等於打了三折，驚嚇之餘，立馬買了十條。

類似的故事不勝枚舉，但近期，頹勢的日幣吹起了不尋常的風向。一月九日，日本政府宣布，減少購債金額，其中，10 年到 25 年期公債減少 100 億日圓，至 1900 億日圓，25 年期以上公債則減少 100 億日圓，到 800 億日圓。

儘管日銀總裁黑田東彥一再強調，「眼前不會實施貨幣緊縮政策」，但別忘了，政治人物和官員常常是說一套、做一套，與其相信他們的承諾，不如緊盯他們的行動。這次減購超長期公債，被市場視為日銀正在進行「隱形式退場」，也就是繼美國和歐洲之後，日本也將開始思考並執行緊縮政策。

同時，日本央行最新消息，上調全日本九個地區中三大地區的經濟評估，包括：

東北、北陸和近畿地區，理由是勞動市場緊俏、消費改善和出口成長，這不僅是十年來首見，也引發了業界對緊縮政策的聯想。

美元對日圓目前是 110 附近，技術面觀察，若跌破 107，就有機會進一步下探 105。對有換匯需求的民眾來說，現階段分批去換，應可賺到日後日幣升值的好處。甚至，如果想去日本置產，先撇開物件地點不談，日本收租制度完整且成熟，現在進場，也有匯率的優勢。

然而，反過來說，就過去歷史經驗，日幣和日股呈反向關聯，日幣轉強後，日股就有漲不動，甚至拉回的跡象，滿手全是日本基金的民眾，就應思考減碼的時機到了！

●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、財經顧問。

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