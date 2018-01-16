【異動股】中國海外宏洋股權(02920-HK)跌幅居前 今日重挫46.56%

截止收盤，中國海外宏洋集團(00081-HK)及中國海外宏洋股權(02920-HK)雙雙下挫，股權收跌46.56%，報價0.171港元，成交5927.25萬股，淨流入48.83萬港元，成今日跌幅居前的個股;而正進行供股的中國海外宏洋集團則跌2.05%，與上午相比無明顯波動，今日淨流入7316.82萬港元。據悉，中國海外宏洋集團(00081-HK)1月11日發布供股上市文件，按“2供1”以每股4.08港元發行合計約11.41億股募資約46.56億港元。
新股恆宇集團(02448-HK)早上破發低開9%，今日收報0.99港元，首挂日即挫17.5%。此前已連挫4個交易日的 安悅國際控股(08245-HK)今日再度收跌，報0.068港元，跌幅達20%，淨流出105.16萬港元。首都金融控股(08239-HK)自臨近午間收盤最後半小時急劇下挫後，午後無明顯波動，仍挫12.39%。
此外，安賢園中國(00922-HK) 、萬成金屬包裝(08291-HK)及象興國際(08157-HK)等分别挫10.87%、10.84%及11.29%。
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