沒漲價 央行狗年生肖套幣25日開賣限量12萬套

再 1 個月就要迎接農曆年到來，中央銀行宣布，1 月 25 日將委請台灣銀行各分行（簡易型分行除外）公開發售第 3 輪生肖紀念套幣系列第 2 套「戊戌狗年生肖紀念套幣」12 萬套，每套售價 新台幣 1800 元，價格與數量均與去年發行的雞年生肖套幣相同，這次同樣採現場排隊方式販售，每人每次限購 1 套。

央行發行局施遵驊說明，這次狗年生肖套幣採銀幣（面額新台幣 100 圓）及銅合金幣（面額新台幣 10 圓）各 1 枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。銀幣含銀 1 英兩，正面以局部鍍金的中型犬圖樣為主題，背面為常見於台灣廟會各項慶祝活動的三太子神將陣頭；銅合金幣正面以太極意象描繪生肖「狗」，背面則為部分上彩的「蘭花」。

此外，這次狗年生肖套幣包裝盒設計新穎，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳之賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。

施遵驊說，央行發售的生肖套幣一直廣受民眾喜愛，去年雞年生肖套幣已銷售一空，今年狗年依舊採現場排隊方式辦理公開發售，每人每次限購 1 套。

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