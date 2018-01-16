2018投資台灣高峰論壇 賴清德提首要三任務

行政院長賴清德今（16）日出席 2018 投資台灣高峰論壇，以「投資台灣」進行主旨演講時提到，行政院目前的首要工作就是推動發展經濟，不僅鼓勵民間投資，排除投資障礙、積極推動前瞻基礎建設，成立媒合平台，更鬆綁法令建立一個新創事業的友善環境，帶動台灣的投資環境，大家一起拚經濟。

2018 投資台灣高峰論壇以「重起重大投資時代，迎接新投資元年」為主題，邀請到行政院長賴清德、國發會主委陳美伶、金管會主委顧立雄，以及桃園市長鄭文燦等人進行演講，並針對「民間前瞻投資大聯盟重啟大投資時代」一起進行啟動儀式。

賴清德表示，目前行政院最重要的任務就是發展經濟，最核心的工作就是「鼓勵投資」，如果投資不足就失去成長的動能，動能不足薪資提升就很困難，因此他上任以來就親自主持投資台灣經濟的專案會議，做了幾項重要的事情，首先就是排除投資障礙。他提到：「我們解決了土地的問題，水、電問題，還有人才人力的問題，並建立有彈性的勞動體制，也提供了勞資合作的空間，大家一起拚經濟。」

再來就是建立平台、提供投資標的。賴清德強調，台灣其實沒有欠缺經費，銀行、保險公司還有很多經費，這個標的跟台灣的建設與經濟發展是結合在一起的，其中最重要的就是「前瞻基礎建設」，目前立法院已經同意四年為一期，約有四千多億的經費，除了希望解決台灣下一個階段的基礎建設需求之外，也能帶動台灣的投資環境，推動台灣的經濟發展。

不過，賴清德也提到，該如何把前瞻基礎建設或是五加二的產業串接標的做媒合，讓民間企業資金可以進來是很重要的工作，這也是這個平台要做的事情。

除了鼓勵民間持續投資、前瞻基礎建設之外，賴清德指出，第三個任務就是「新創事業」，建立一個生態系，其中最關鍵的還是鬆綁法令，目前金管會、經濟部、財政部都有在做，希望建立一個新創的友善環境，讓年輕人也好，或是創投、天使基金都可以助新創事業一臂之力。



▲行政院長賴清德出席 2018 投資台灣高峰論壇，針對「民間前瞻投資大聯盟重啟大投資時代」進行啟動儀式。（圖／記者彭夢竺攝，2018.1.16）

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