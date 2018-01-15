全美爆發大流感疫情：今年美流感疫苗預防率僅達10%..

據美國疾病預防與控制中心 (CDC) 數據顯示，全美共 50 州已有 46 州都處於「流感常見」狀態。於 12 月中的數據顯示，全美共有 106 位民眾已死於流感病情，而高齡 50 歲以上及 5 歲以下的民眾住院率也創下新高。CDC 提道，2016 年至 2017 年共有 101 位幼兒四於流感相關的症狀。

今年流感出乎意料的也在天氣較炎熱的加州 California 比往年來的快速。凱薩醫療 Kaiser Permanente 兒科醫生 Randy Bergen 認為今年的流感特別嚴重，目前無法預計本波流感結束的時間。

症狀為感冒及身體疼痛的 A 型流感 H3N2 及 B 型流感 H3N2 已成為了今年的感染量榜首，Bergen 呼籲民眾，流感與一般感冒的最大區別就是，流感的感冒症狀會攜帶著身體疼痛等問題。

並且今年流感疫苗對於流感的預防效果，並不顯著，目前新流感疫苗的「預防成功率」僅約 10% (數據未收集完畢)，但其實通常流感疫苗的「預防成功率」約為 40% 至 60%。Bergen 仍呼籲「微量防護比沒防護好」，但對於這次流感疫苗「預防成功率」較低的事實，感到相當沮喪。

CDC 特別提醒民眾，幼兒型的流感疫苗與成人型劑量不同，請施打疫苗民眾多家留意。同時，勤洗手，勿時常觸摸眼睛、鼻子、眼睛、多喝水等措施可有效預防流感病毒。