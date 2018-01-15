馬雲別洩氣 英國現在有了 Open Banking

中國債券監管部門近期停止審批非具體購物貸款的 ABS (資產擔保債券) 銷售，使稱霸 ABS 市場的阿里巴巴 (BABA-US) 旗下的螞蟻金服，業務緊急喊卡；然而，馬雲無須太沮喪，因為這週末，英國推出了一項尚未獲得廣泛關注的金融措施 - 開放銀行條款 (Open Banking)。

何為 Open Banking？(開放銀行條款) Open Banking 是歐盟推出的新金融條款 (Second Payment Services Directive，PSD2) 及英國競爭市場局 (Competition and Market Authority，CMA) 為了降低銀行業的「入行門檻」所立的條約。希望給予消費者更多控制自己資料的權利，並鼓勵金融業競爭。 只要消費者同意，銀行必須分享消費者的消費明細給第三方供應商。同時，第三方供應商 (如軟體等) 也有權利幫客戶做匯錢轉賬等業務。

英國 CMA 於 2015 年發現，只有 3% 的民眾更換了銀行戶頭。Open Banking 將逼使現有的英國 9 大銀行 - 巴克萊 Barclays (BCS-US)、Lloyds、Santander (SC-US)、蘇格蘭皇家 RBS (RBS-US)、匯豐 HSBC (HSBC-US)、Danske、Bank of Ireland、Nationwide、及 Allied Irish Bank 公開其客戶賬戶資訊。

這也表示臉書 (FB-US)、谷歌 (GOOGL-US)、或阿里巴巴 (BABA-US) 都有權利幫同意的消費者分析消費記錄，並提供競爭性的金融服務。同時，未來巴克萊的貸款將有機會於谷歌 Google 上販賣，並於他行的貸款利率做對比。

雖然政府呼籲這項條款可能會引發詐騙行為，但有弊必有利，這項條款將降低英國的金融業門檻，而消費者往後可任意與臉書或任何第三方軟體匯錢或購買金融產品。

然而，據英國超過 2000 位民眾的調查顯示，多達 69% 人不願意向第三方供應商提供自己的銀行資訊，而有 53% 的人將秉持著依舊不變的理財習慣。