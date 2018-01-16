【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一休市。

香港和內地股市週一個別發展。博彩股造好，其中獲券商看好的金沙中國（1928.HK）股價上升 5.5%，銀河娛樂（27.HK）股價上漲 3.4%；煤炭股回落，中國神華（1088.HK）及兗州煤業（1171.HK）股價分別下跌 3.7% 及 8.1%。個股方面，中國金茂（817.HK）折價 6.8% 配股凈籌 3.1 億港元，股價下跌 4.8%。恒生指數下跌 0.2% 至 31,339 點，國企指數微升至 12,470 點，香港股市成交金額增加 21.3% 至 1,686 億港元。上證綜合指數下跌 0.5% 至 3,410 點，滬深兩市成交金額減少 26.7% 至 5,797 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 天譽置業（59.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比錄得顯著增長（上半年按年急升 3.1 倍），主要受惠於交付予買家而確認較高的售樓收益。

◇ 德昌電機（179.HK）公佈財務資料，2018 財年首三季度（截止 2017 年 12 月 31 日）營業額為 23.4 億美元，同比增長 15.5%，未計入收購及匯率波動，營業額同比增長 8.3% 到 22.0 億美元（2018 財年上半年撇除收購及匯率變動影響營業額上升 6%）。

◇ 中國宏橋（1378.HK）宣佈以每股 9.6 港元（較最後收盤價折讓 10.4%）配售 6.5 億股（相當於現有股本 8.1%），淨集資額 62 億港元，將用於減少尚未償還負債及補充日常營運資金。大股東持股量將從 74.1% 下降至 68.5%。公司股份將於今天復牌。

◇ 歐化國際（1711.HK）於香港以商標名「歐化傢俬」從事傢俬零售業務，以「歐化傢俬」商標經營六間零售店及一間以「雅豪」品牌命名的零售店，以零售傢俬，另外擁有 7 間以「多眠樂」命名的專營店，以零售「歐化寶」產品，並透過公司批發業務下廣大香港經銷商網絡銷售若干型號的「歐化寶」床褥及梳化。公司控股股東為楊受成博士，而「歐化傢俬」零售業務佔公司收入佔比約 80%。公司於 2016 年於香港傢俬市場份額約為 1.7%，排名第四。2015-2017 財年（截止 3 月 31 日），公司收益分別為 1.8、2.1 及 2.2 億港元；股東應佔溢利分別為 2,329、2,235 及 3,015 萬港元。2018 財年首 5 個月（截止 2017 年 8 月 31 日）收益同比上升 17.6% 至 9,286 萬港元，而股東應佔虧損 584 萬港元（上市費用 903 萬港元）。公司今天起至 1 月 19 日招股，預計 1 月 29 日上市，招股價介乎 0.38-0.62 港元，淨集資額約 8,130 萬港元（招股價中位數，其中 90% 為配配售股份），市值介乎 3.0-5.0 億港元，相當於 10.1-16.5 倍 2017 財年市盈率。

◇ 廣汽集團（2238.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長 55%-85% 至 97.5-116.3 億元人民幣，主要受惠於自主品牌廣汽乘用車銷量持續高速增長、合營企業業績穩步提高、及產業鏈上下游的汽車零部件、商貿服務、汽車信貸、保險等業務隨之迅速發展。

◇ 東江集團（2283.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比顯著增加，主要受惠於注塑組件製造業務的銷售收益增加及因生產效率改善而導致毛利增加。

◇ 中國平安（2318.HK）公佈 2017 年全年累計壽險業務及財產保險業務原保險合同保費收入分別為 3,886 億元人民幣及 2,160 億元人民幣，按年分別增加 33.4% 及 21.4%（首 11 個月增速分別為 34.2% 及 22.1%）。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)