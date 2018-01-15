【亞洲金融論壇】美前財長: 關注中國債務問題

美國前財長傑克盧（Jacob J.Lew），於1月15日出席亞洲金融論壇上指出，即使美國減稅方案，是利用高成本帶來短暫刺激；稅改是「花費不屬於我們的金錢」，方案只是有利於高收入人士，但代價是基建、醫療、教育等的開支可能減少。

而且，方案不一定會令職位回流美國，因為美國許多企業都已是走向高科技，所需要的職位不多。他認為美國政府必須盡快制訂計劃，提升培訓新一代，應對廿一生紀科技變革的適應能力。

他強調任何對自由市場及自由貿易的威脅，都會損害到全球經濟，亦會損害美國的領導地位。因此他認為，美國應該要回歸到各種的貿易協議當中，避免觸發貿易戰，加強與其他國家的合作。

中國方面，他認為債務問題是大家最擔心的，市場關注中國能否保持長期的增長，並希望中國進一步開放讓外資進入。而中美維持建設性雙邊關係，不僅對兩國關係甚至全球穩定發展，至為重要。

當前環球經濟表現，他表示一方面美國經濟復甦，聯儲局正向利率正常化邁進，歐洲經濟基本面亦逐漸向好，中國經濟持續穏健增長。但另方面，北韓核武問題、地緣政治風險及民粹主義在眾多國家冒起，帶來對自由市場及自由貿易的風險，中國經濟改革也有不少挑戰，如債務問題要應付。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)