離岸風電遴選方法出爐 2025年產值破1200億

經濟部今（15）日針對「離岸風電規劃場址容量分配機制」召開說明會，經濟部長沈榮津表示，經濟部採取先遴選 3.5GW、後競價 2GW 的方式，並以技術與財務能力 2 大項目進行評比，預計 2025 年國內離岸風電製造業及海事工程業年產值將可達 新台幣 1,218 億元。

經濟部公布離岸風電遴選辦法，規畫於 2020 年遴選容量 0.5GW，實質審查案件開發進度及能力，2021 年到 2025 年遴選容量 3GW，以技術能力及財務能力 2 大評選項目進行遴選評分排序。

沈榮津指出，第一階段的 0.5GW 審查，業者必須要依照籌設許可要件，提出併網審查意見書、海纜戡測許可、海域用地許可，以及水下文資調查等資料，不用提出產業關聯執行計畫。

第二階段的審查重點則必須提出具體的產業關聯執行計畫，業者要在海事工程、水下基礎、塔架，以及風機等設備上與國內產業鏈結，評分排序第一的可獲得 3GW 的 40%（1.2GW）併網容量、第二 30%（0.9.GW）、第三 20%（0.6GW），其餘則是 10%（0.3GW）。

經濟部工業局預估，離岸風電將可帶動國內離岸風電製造業，以及海事工程船舶製造業累計促進投資達新台幣 332 億元，2025 年的年產值將可達新台幣 1,218 億元。

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