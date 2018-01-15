台指期現了結賣壓 三大法人買超58億元 鴻海台積電同獲外資轉買

台股今 (15) 日面對 11000 點整數大關，由鴻海及台積電領軍強攻，帶動金融、傳產也聯手走揚，生技股也吸金強彈，指數終場上漲 72.35 點，以 10956.31 點作收。三大法人同步轉為買超，外資買超 24.26 億元，投信買超 3.52 億元，自營商買超 30.96 億元，合計買超 58.75 億元。個股方面外資買盤重回電子股，買超台積電與鴻海，台指期多單則有獲利了結的動作。

期貨部分，三大法人土洋對作，外資續減碼多單 4035 口，淨部位多單降到 50994 口；投信回補空單 821 口，淨部位空單來到 30910 口；自營商回補空單 4620 口，淨部位轉為多單 2 口，合計三大法人加碼多單 1406 口，淨部位多單為 20086 口。

外資今天買盤回流到電子族群身上，除鴻海及台積電等權值股，包括群創、彩晶、大同、全新、旺宏、強茂、友達、華新科等，都見到外資加碼，隨著電子逐漸取得主流地位，指數表現也越見持穩。

金融股部分，外資也是買多於賣，其中金控雙雄國泰金及富邦金雙雙擠入外資買超前 10 名之列，元大金、中信金、兆豐金、新光金、第一金、合庫金、華南金、國票金等，也同獲外資加碼。

ETF 部分，外資則中止連續 2 天賣超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資則是連續 3 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資雖連續 12 天賣超，但是賣超張數則是急縮到 140 張。

外資集中市場買超第 1 名為元大滬深 300 正 2，買超張數 9007 張，第 2 名富邦上証正 2，買超 8543 張，第 3 名群創，買超 8219 張，第 4 名國泰金，買超 7011 張，第 5 名鴻海，買超 6671 張。6 到 10 名依序為，彩晶，買超 6218 張；富邦金，買超 6055 張；大同，買超 5673 張；全新，買超 3214 張；元大金，買超 3186 張。

外資集中市場賣超第 1 名華通，賣超張數 5250 張，第 2 名晶電，賣超張數 4277 張，第 3 名智邦，賣超 3529 張，第 4 名宏碁，賣超 3456 張，第 5 名元大 S&P 原油正 2，賣超 2321 張。6 到 10 名依序為，欣興，賣超 1867 張；台虹，賣超 1866 張；東聯，賣超 1699 張；力成，賣超 1650 張；中電，賣超 1539 張。

法人表示，外資今天中止今年以來對鴻海連續 8 天賣超，同時台積電也獲得外資青睞，中止連 3 天賣超，透露出外資似乎對蘋概股已開始信心回流，不過以之前外資賣超動作來看，外資現在的買超比重仍相對小，若外資能夠接連持續買超蘋概權值股，攻堅 11000 點並非難事。