台股盤後－鴻海跳空攻上月線 台指期拚拉高結算 11000點在望

台股今 (15) 日面對 11000 點整數大關，多方絲毫不畏懼，由鴻海及台積電領軍強攻，其中鴻海更是跳空攻上月線，帶動金融、傳產也聯手走揚，生技股也吸金強彈，儘管大立光走跌仍無法影響指數，大盤終場跳漲 15 點，終場上漲 72.35 點，以 10956.31 點作收，成交值 1251.93 億元。

以中小型股為主的櫃買市場也同樣開高走高，資金湧入生醫股，終場上漲 1.2 點，以 151.81 點作收，成交值 383.32 億元。

台股今日類股漲多於跌，漲幅最高是生醫類股達 1.7%，半導體、其他電子、電機機械、金融漲幅也超過 1%，水泥、紡纖、資訊服務、塑膠、電腦設備、貿易百貨、造紙、建材營造、食品、電子通路、通信網路、橡膠、化學生醫、其他類、汽車等也均收紅。

下跌類股則有玻陶、觀光、鋼鐵、化學、電器電纜、航運、電子零組件、光電等也均收黑。

電子三雄今日雖然股王大立光出現漲停後的拉回整理，不過資金回流到股價仍處相對低檔的鴻海，尤其鴻海旗下工業電腦廠樺漢進軍醫療領域，市場解讀有利鴻海布局，推升鴻海股價攻上月線。而獲得樺漢入股的鈺緯也亮燈漲停，樺漢也走高逼近 500 元大關。

至於台積電也是全場力守平盤以上，重新收復 5 日線；大立光走勢則是相對疲弱，儘管早盤一度攻上 4200 元大關，但是逢高調節派壓隨即湧現，壓抑股價由紅翻黑，甚至還跌破 4000 元大關。

生醫股也見到資金湧入，在浩鼎強攻漲停帶動下，包括立康、生華科、優盛、景岳、懷特等也均亮燈漲停，其他包括基亞、易威、高端疫苗、中化生、合一、訊聯、友華、聯合、中裕、尖端醫等，漲幅也超過 5%。

節能股也由太陽能股帶動，包括強茂漲停，嘉晶、綠能、新日光、崇越、中美晶等也均收紅。另外晶電、華上、億光、宏齊等也漲逾 1%。

金融股更由金控雙雄國泰金及富邦金大漲逾 1% 推升，包括兆豐金、開發金、中信金、國票金等也均收紅。

分析師林孟漢表示，台股今日資金逐漸回流到電子及金融權值股身上，推升指數緩步走高，同時台指期漲勢還高於現股，顯示外資拉高結算意味明顯，接下來就看在周三結算之前指數能否持穩向上，加上周四台積電法說若也釋出好的展望，指數要攻上 11000 點並非難事。