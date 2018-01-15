美元下跌的真正原因：投資者正在湧入歐洲、日本和新興市場

摘要：儘管美股漲勢驚人，但近幾個月來勢頭已比不過日本和香港。在全球經濟同步成長之際，寬鬆貨幣政策退出緩慢的歐日以及新興市場等地，已經成為新的資金去向。

上周美元大跌，跌破 91 後來到 3 年低位，周一依舊萎靡不振。

周一，人民幣大漲一度突破 6.42，日元漲至 110.7 附近，在德國政局穩定之際，歐元穩定在 1.22 上方，英鎊也有小幅上漲。

一眾其他貨幣強勢，美元指數今日被壓制在 91 下方。

消息面上的利多也未能推升美元。強勁的 CPI、近幾周上升的美債殖利率引發了市場對利率上行、通膨上升的討論，甚至還包括去年的三次升息，以及聯準會繼續緊縮的預期，這些本能推漲美元的因素，並未真正兌現。

而且，但在全球經濟同步成長之際，對歐日央行開始計劃逐步撤離貨幣寬鬆的預期，也令歐元和日元的吸引力上升，美元相對疲弱。

而美元下跌的原因還可能在於，投資者在加速對美國以外其他國家的投資。美股雖然漲幅喜人，但對比之下，近幾個月來，日本和香港股指的漲勢更為驚人。

此前 Gluskin Sheff 首席經濟學家兼策略師 David Rosenberg 在預測 2018 年時就提到，「我們已經走到了這一輪周期的 90% 處」，可以去「歐洲、新興市場基本面已經改善的國家、以及日本」發掘更多機會。

英國金融時報也援引法興分析師 Kit Juckes 觀點稱，歐洲和日本這種「貨幣政策離正常化最遠的地方」對投資者也更有吸引力，因歐日貨幣政策正常化步伐緩於聯準會，預計兩家央行對市場的支持也將維持一段時間。

上一期 CFTC 發布的部位數據顯示，截至 1 月 9 日當周，美元凈空倉幾乎翻倍，高達 88.5 億美元。

投資者對美元的悲觀情緒，還有可能和美國稅改帶來的巨大赤字有關。從歷史經驗來看，赤字擴大時，美元往往趨於下跌，因彌補赤字缺口可能意味著更多的美債拋售。

高盛和摩根大通預計，2019 年美國的財政赤字將上升至 1 兆美元，在 GDP 中占比 5%。

『新聞來源／華爾街見聞』