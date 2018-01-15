美元指數弱到失守91 人民幣飆升近500基點 創2年新高

人民幣今天漲勢強勁， 在中國人行引導人民幣兌美元中間價升至 3 個月高位下，人民幣連破 5 道關卡，創下 2 年來新高；另一方面美元指數則持續走弱，一度來到 90.62，為 2015 年 1 月以來的最低水平。

在岸人民幣今天一度衝高到 6.4667， 連續突破 6.46、6.45、6.44、6.43、6.42 五道關卡，上漲近 500 個基點，並一舉突破去年 9 月的前高 6.4345，創下 2015 年 12 月以來的新高。

人民幣今天連續突破 5 道關卡。(圖：新浪財經)

儘管中國近期放寬支撐人民幣的管控措施，但在市場普遍預期美國稅改方案將擴大美國預算赤字，同時推高美國國債殖利率下，美元指數持續走跌。

一位上海外資銀行的交易員表示，今天人民幣走強，主要來自貿易商賣出美元，企業客戶拋售美元的賣壓，迫使市場參與者紛紛跟進並拋出多頭部位停損。

《華爾街日報》報導，渣打銀行外匯、利率和信用調查全球主管 Eric Robertsen 表示，人民幣走強主要是反映美元疲軟的影響。儘管人民幣繼續升值，但在中國已對政策進行微調，允許人民幣走跌下恐怕美元兌人民幣進一步走高到 6.5 之上不太容易。

不過，從技術面來看，美元指數在失守 91 後，僅存的支撐價位只剩下 90 整數關卡，一旦失守，下檔缺乏有效支撐，難保不會會一瀉千里重回 2014 年上半年及之前 80-85 的盤整區間。

在美元指數走弱下， 歐亞貨幣今天全面走強，歐元升破 1.22 大關；亞洲貨幣中，日圓升破 111，韓元升破 1060，星幣、泰銖也都創下 2 年半的新高，新台幣也一度升破 29.5，來到近 3 年的新高。