中長期外債購買量暴跌95% 日本在逃離美債市場？

摘要：在中國減緩增持美債傳聞鬧得沸沸揚揚後，又傳出日本減持美債的消息。去年日本投資者的中長期外債凈購買量暴跌 94.6%，為四年來首次下跌，其中美債占據主要市佔率。這背後到底發生了什麼？

在中國減緩增持美債傳聞鬧得沸沸揚揚後，又傳出日本減持美債的消息。 《日經亞洲評論》報導，日本財務省上周五公布的數據顯示，日本投資者中長期外債的凈購買量去年暴跌 94.6% 至 1.1 兆日元，這也是該數值四年來首次下跌。 此前迫於日本央行的寬鬆政策，日本機構投資者都積極購買海外的高收益產品。但是，由於歐央行實施負利率政策，對於很多要購買中長期債券的投資者而言，美債成為了唯一選擇。

圖片來源：ZeroHedge

從機構類別來看，人壽保險公司的凈購買量下跌 8.4 兆日元。銀行則從大買家變成為了凈賣家。2017 年銀行凈賣出達到創紀錄的 7.6 兆日元。

美國財政部數據也顯示，日本正在減持美債。

去年 12 月美國財政部公布數據，2017 年 10 月日本連續第三個月減持美債，持債規模降至 1.0939 兆美元。中國持美債規模則增至 1.1892 兆美元，繼續位居美國第一大債權國。

圖片來源：美國財政部

除了日本減持，上周也有關於中國考慮減緩或暫停增持美債的消息傳出。不過外管局隨後表示，該消息有可能引用了錯誤的資訊來源，也有可能是一條假消息。外儲對美國公債的投資是市場行為，根據市場狀況和投資需要進行專業化管理。

日本減持背後的原因之一是美債殖利率上揚。

隨著 2016 年 11 月川普當選美國總統，10 年期美國公債殖利率大幅上揚，並在 2017 年全年維持在 2% 以上的水平。

美債殖利率的上升意味著借款成本的增加。

德銀指出，去年 12 月底年化對沖成本已上升至 2.33％，這意味著投資 10 年期美國公債將導致實際上的無收益，而投資短於 10 年期的美債殖利率將小於日本公債。

從實際影響來看，由於經外匯對沖的美債殖利率跌破零，這意味著在所有其他條件相同的情況下，美債的邊際需求會大幅下滑。

另一方面，去年日本金融廳收緊地方銀行外債投資的監管，也讓日本投資者們大幅拋售外債。2017 年 4 月，日本投資者凈賣出價值 4.26 兆日元的外國長期債券，創下 2005 年有統計以來最大規模的月度拋售。

此外日經還提到，購買美元成本升高也讓美債吸引力下降。投資外債時，人壽保險機構通常通過外匯掉期來對沖日元升值，然而美國升息讓這一做法的成本變高了。

『新聞來源／華爾街見聞』