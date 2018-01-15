感謝中國？花旗揭示全球股市瘋漲的背後真相

摘要：央行們升息的升息，縮表的縮表，但股市還在屢創新高，動力來自哪裡？對此，花旗信貸研究團隊提出了一個解釋：新興市場尤其是中國的外匯存底規模增長抵消了央行們縮表所導致的流動性退潮。

全球央行正站在貨幣政策從寬鬆到緊縮的拐角，面對這個被稱作 2018 年風險資產的最大威脅，全球股市卻毫不畏懼，進入了全民狂歡的融漲階段。

央行們升息的升息，縮表的縮表，但股市還在屢創新高，動力來自哪裡？對此，花旗信貸研究團隊提出了一個解釋：新興市場尤其是中國的外匯存底規模增長抵消了央行們縮表所導致的流動性退潮。

寬鬆時代接近尾聲

2008 年金融危機以來，全球央行們攜手進入寬鬆時代，通過超低利率和資產購買等政策工具向市場注入源源不斷的流動性，這被認為是過去幾年來全球資產價格走高，尤其是美國九年大牛市的一股重要動力。

但隨著全球經濟走向復甦，聯準會等主要央行已經開始採取措施，退出超寬鬆刺激政策。

聯準會去年升息三次，並於 10 月開啟縮表，目前市場普遍預計，聯準會今年至少還將升息三次；歐洲央行尚未開啟升息，但正在放緩資產購買計劃；日本央行雖然一直堅持寬鬆到底，但有跡象表明其購債速度已經悄悄大幅減緩；英國央行 11 月啟動十年來首次升息，隨著國內通膨高企，市場預計英國央行今年將繼續上調利率......

德意志銀行近日在一份報告中指出，未來一年裡，最令人擔心的事情是，全球主要央行的資產負債表擴張速度將從 2 兆美元每年減少至零，而這將是引發市場波動率上升的重要因素之一。





來自新興市場的力量？

但市場卻沒有表現出任何擔心的跡象。

相反地，開年以來，美國三大股指屢創新高，日本股市創下 26 年收盤高位，香港恆生指數重返 30000 點，就連 A 股也在全球形勢一片大好的帶動下，出現十一連陽的罕見走勢。

對此，花旗信貸研究團隊提出了一個解釋，新興市場尤其是中國的外匯存底規模增長抵消了央行們縮表所導致的流動性退潮。

花旗認為，過去一年新興市場國家的外匯購買很大程度上抵消了央行縮表所隱含的下行風險。

央行數據顯示，截至 2017 年 12 月末，中國外匯存底規模為 31399 億美元，較 11 月末上升 207 億美元，連續第十一個月出現回升。全年中國外匯存底規模增加 1294 億美元。





（圖片來源：Zerohedge）

無論上述判斷是否正確，目前市場可以確定的是，全球央行們縮減資產負債表開啟貨幣政策正常化是勢在必行。

花旗指出，2018 年投資者應該保持謹慎，因為即便新興市場國家外匯存底繼續以當前的速度增長，也無法抵消今年發達國家央行預計將減少的 1 兆美元資產負債表規模。

花旗形容當前的市場猶如陷入溫水裡的青蛙，隨著歐美央行縮表的步伐， 水溫日漸上升。但市場從「誘人的按摩泡沫」和「溫暖的按摩浴缸」中清醒過來時，一切可能都已經太晚了。

資產管理公司 GMO 聯合創始人、華爾街傳奇投資者 Jeremy Grantham 在最新一季的致投資者信中也指出，美國市場當前正進入漫長牛市的膨脹期，或者說是加速上漲的融漲期（melt-up），投資者由於不想錯過股市上漲機會而蜂擁入市，而不是出於基本面的因素進行價值投資，從而導致股價出現急劇提升。

Grantham 在信中表示，當前價格高得異常，就在最近，在過去的六個月裡，市場出現溫和加速，而這或許是市場開啟攀上頂峰，然後再給予投資者壓軸一擊的起點。

『新聞來源／華爾街見聞』