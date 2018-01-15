中國成都高新區加速融入全球創新網路

成都 2018 年 1 月 15 日電 / 美通社 / -- 2018 年 1 月 10 日，就在法國總統馬克宏首次訪華期間，中國成都高新區宣佈聯合法國 Sigfox 物聯公司、法國 KRG(SeniorAdom) 智慧養老公司，共同開發建設「中法合作 · 成都國際智慧養老服務示範社區」專案。此前一天，英國布魯內爾大學、英國國家物理實驗室也聯合中國本土企業在成都高新自貿試驗區正式組建「中英智慧品質工程技術研究院」，該研究院將通過與世界一流科研機構和院校密切合作，形成國際頂尖科學家聯盟。



這種與國際科研機構以及科技產業園區建立「聯盟」的合作形式並非個案。這個地處中國西部內陸的自貿區正展現出強烈的開放合作意願。



今年是中國啟動改革開放 40 周年。兩個多月前，中國政府提出，要賦予自貿試驗區更大改革自主權，形成「陸海內外聯動、東西雙向互濟的開放格局」。2017 年，繼上海、廣東、天津、福建之後，中國又新設立了 7 個內陸自貿試驗區，其中包括以大熊貓故鄉聞名於世的四川。



去年 4 月 1 日，四川成都高新自貿試驗區正式掛牌，緊接著在 5 月，他們便發佈了一項全球頂級科技園區合夥人計畫 (TSPPP)，希望從技術、資本、產業鏈三個層面，建立起連結全球知名科技園區及企業的交流合作機制。包括法國索菲亞科技園、西班牙巴賽隆納創新產業園、荷蘭阿姆斯特丹科技園等在內的 22 個科技園區在成都高新區共同發起成立「世界一流科技園區聯盟」，「科技園區命運共同體」的概念也得到了外界的廣泛認可。去年 10 月，法國索菲亞科技園與成都高新區宣佈互設創新中心；11 月，成都高新區與美國新澤西貿易投資促進會簽署合作諒解備忘錄，雙方互設聯絡處，促進中美企業合作。截至 2017 年底，成都高新區已在海外設立 18 個離岸創新基地。



此次中英研究院將要入駐的中國 - 歐洲中心，是中國西部對歐全面開放合作的新視窗。自去年 5 月啟動運行以來，已有歐洲商業與創新中心聯盟、歐洲 Tech Tour 投資機構聯盟、奧地利聯邦商會、德國北威州投資署、法國蒙彼利埃地中海大區、義大利西西里大區、捷克技術中心、英中經貿發展中心、俄羅斯創新技術中心聯盟等 17 家歐洲機構簽署了入駐協定。



除了大力開展國際合作，成都高新自貿試驗區也試圖改變世界對於中國內陸政府的刻板印象，在管理方式上加大創新力度。目前，成都高新自貿區已經基本形成以負面清單管理為核心的投資管理體制，外商投資企業設立及變更的辦理時限由 20 多個工作日縮減到 3 個工作日內。



創新也體現在金融領域，成都高新自貿試驗區內誕生了中國第三家互聯網銀行 -- 新網銀行，沒有固定網點，沒有營業櫃檯，客戶線上即可獲得 7*24 小時金融服務。目前，四川新網銀行已經在信用風險評估、金融開放平臺等領域申請了 25 項專利，並實現了自動化審批，處理一筆貸款的平均時長只需幾十秒鐘。



相比沿海自貿區，交通物流曾是內陸自貿區面臨的一大阻礙，但成都已經為這個問題找到了答案。2017 年，蓉歐快鐵在國外已連接 14 個節點城市。成都向西至歐洲腹地、向北至俄羅斯、向南至東盟的「Y」字形國際物流通道已經構建。航空方面，成都已開通國際航線 104 條，2017 年出入境流量突破 500 萬人次，均居中國西部之首。目前，成都的第二個國際機場正在建設中，使其成為中國繼上海、北京後第三個擁有雙機場的城市。這座擁有悠久歷史與傳統文化底蘊的城市，正從中國西部脫穎而出，要在 2020 年基本建成中國面向泛歐泛亞、向西向南的國際樞紐。











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