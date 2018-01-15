瑞穗證券：中國人的消費支出正在趕超美國

摘要：像通用汽車、波音和蘋果這些美國跨國公司，逾 20% 的銷售額來源於中國。儘管中國政府對自美國進口的高檔轎車和卡車收取高達 10% 的關稅，中國市場上每賣出 5 輛車，就有 1 輛由美國廠商生產。

美國公布的最新 2017 年 12 月零售銷售數據顯示，雖然美國年末消費支出增速大幅放緩不及預期，但仍是自去年 6 月以來連續第六個月出現攀升。與此同時，美國個人存款率觸及十年新低，而個人消費貸款則達到歷史新高，目前的美國消費繁榮，可以說是以個人 / 家庭槓桿的增加作為支撐的。

美國年末消費支出增速大幅放緩

而在大洋彼岸的中國，「消費崛起」不僅僅是說說而已。《華盛頓郵報》1 月 11 日刊登對瑞穗證券首席中國經濟學家沈建光的採訪，文中稱 2018 年中國零售銷售額有望首次趕上、甚至超過美國！

瑞穗證券預計，今年中國零售銷售額將有望超過 5.8 兆美元（約合人民幣 38 兆元），趕上甚至反超美國的數據預期。這一數字較 2000 年時增長了十二倍，而當時中國的零售業銷售規模還不到美國的七分之一。

來源：華盛頓郵報、瑞穗證券

自川普政府上台以來，與中國的貿易摩擦時有發生，但其在 2016 年選戰時叫囂對華採取全面提高關稅的設想並未兌現。沈建光在採訪中強調，中國是諸多美國跨國公司最為重要的市場之一，這對中國來說是強有力的談判籌碼。

2016 年美國市場共售出 1760 萬輛汽車，創歷史紀錄，而同一時間中國汽車銷售額則達到 2400 萬輛，可說是「小巫見大巫」。儘管中國政府對自美國進口的高檔轎車和卡車收取高達 10% 的關稅，中國市場上每賣出 5 輛車，就有 1 輛由美國廠商生產。

中國國內零售市場的增長，釋放出巨大的吸引力。像通用汽車、波音和蘋果這些美國跨國公司，逾 20% 的銷售額來源於中國。從汽車製造企業到化妝品公司，所有人都希望從中國人身上賺到錢。

中國快速擴大的中產人群渴望購置名牌服裝、汽車、手機以及其他各類產品。中國上海現在也被稱為「東方的巴黎」。

越來越鼓的錢包，給中國人現在的消費習慣提供了支持，中國人的人均年收入，也已經從 10 年前的 2000 美元（約合人民幣 1.3 萬元）快速躍升至目前的 8000 美元（約合人民幣 5.2 萬元）。

『新聞來源／華爾街見聞』