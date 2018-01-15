「食」力驚人 2017年中國餐飲業收入逾3.9兆人民幣

香港 01 今 (15) 日報導，民以食為天，加上中國叫外賣的手機軟體簡單易用，增加了中國餐飲業的收入。據中國烹飪協會統計，2017 年全國餐飲收入預計將超過 3.9 兆人民幣，年增 10.7%，其中 2017 年中式正餐市場份額最高，佔 57%，最受歡迎的是火鍋。此外，根據該調查，最愛吃宵夜的省份，是廣東。

中國烹飪協會發布的《2017 年度美食消費報告》顯示，2017 年中式正餐市場份額最高，佔 57%。在中式正餐中，最受歡迎的仍是火鍋。除了中式正餐，休閒快餐的發展也非常迅速，在全國餐飲業態比重中已佔到 16%。同時，西餐、日本料理、韓國料理等需求也愈來愈大，三者各佔一定的比例。

在餐飲消費的人群中，年輕一代已成為新的主力，其中，90 後和 00 後合共貢獻了餐飲消費的 50%。90 後對蛋糕甜品的喜愛超過中餐。

70 後：90% 以上的人對傳統中餐情有獨鍾，佔比達 92%。

80 後：中餐的消費比重佔 68%，而小吃快餐、蛋糕甜品、外國餐廳的佔比分別為 13%、7% 和 4%。

90 後：中餐的佔比僅僅有 19%，低於蛋糕甜品店的 25%。

消費者在選擇餐廳時，最關注的因素是就餐環境，佔 19.2%。其次是菜品口味，佔 17.8%。食品安全、價格被別排在第三位和第四位。2017 年，最受歡迎的口味是鹹鮮，超越了麻辣和酸辣。

據美團點評公佈數據，最受消費者喜愛的菜式種類前十位分別是：小龍蝦、牛排、烤鴨、壽司、酸菜魚、潮汕牛肉火鍋、米線、拉麵、麻辣香鍋和炸雞。

據統計，超過六成的消費者習慣食宵夜，超過六成的消費者每周至少吃 1 到 2 次宵夜。在最愛食宵夜的十個城市中，廣東包攬了前六席，揭陽位居全國第一，成為全國最喜歡點夜宵外賣的城市，其夜宵外賣訂單比例佔全日訂單量的 20%。

至於外賣方面，中國烹飪協會發布的數據顯示，中國外賣市場規模突破 2000 億人民幣。2017 年「餓了麼」外賣平台的平均外賣客單價突破 40 元人民幣大關。上海外賣客單價更獨領風騷，外賣客單價達到 54.5 元人民幣。銷量最高的餐品為皮蛋瘦肉粥，餓了麼平台去年共銷售了近 1900 萬份的皮蛋瘦肉粥。