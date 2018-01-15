郭董也賣生鮮？永齡攜手夏普買家電送食材

鴻海董事長郭台銘集結自身與集團資源，首度將永齡農場的有機蔬果、嚴選食材與夏普家電結合，推出「便當包菜計畫」，民眾買夏普家電就能免費享有最多 26 周、價值 5.2 萬的生鮮食材箱，讓民眾在家也能體驗「郭董家」的健康餐桌。而除了擴及生鮮平台外，夏普社長戴正吳今（15）日也說未來兩到三年，夏普將著墨在 8Ｋ+ AIoT 的應用，同時也會推出多樣空氣清淨機來對抗空汙。

郭台銘近年來注重醫療科技，很在乎飲食健不健康，也曾說自己人生最終目標就是希望大家活得長壽健康，因此集結自身與集團資源，要讓民眾買夏普日系頂級廚房家電，不用擔心健康食材怎麼來，希望以「軟硬結合」開創新的解決模式。

夏普社長戴正吳表示，郭董一年半前開始有此想法，因為許多人買了很好的家電產品，也有營養師推薦要吃什麼食材，但普遍卻遇到「要去哪裡賣好的食材」問題，因此推出會員訂閱制生鮮平台。只要購買無水鍋、水波爐或是六門變頻冰箱，最多送 26 周、價值 5.2 萬的生鮮食材箱，而時序進入農曆春節，生鮮平台上也有多項優惠，希望吸引民眾參與。

戴正吳表示，除了攜手生鮮平台合作，未來也會多著墨在 8Ｋ+ AIoT 的應用，如用於工業與農業，其中農業可協助農家找到肉眼不容易看到的益蟲，相信將可協助農業上的發展，同時也會推出多樣空氣清淨機來對抗空汙。他強調，夏普未來絕對不僅是一個硬體公司，還有許多創新服務，讓消費者的生活更便利。

至於日前有日媒報導，夏普將在今年春季開始量產 OLED 面板，打破三星獨大局面，不僅供應自家手機的需求，投資夏普的鴻海也有機會一起助攻，有機會拿下蘋果手機面板訂單。不過對此，戴正吳僅表示，OLED 部分三星是先驅，而夏普春季已能量產，但現階段是提供給夏普與鴻海，也透露今年會推出 AQUOS OLED 手機。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』