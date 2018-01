8吋晶圓廠產能排擠 Q1面板驅動IC報價估增5-10%

受惠物聯網、車用電子及智慧家居等需求興起,電源管理與微控制器等晶片用量逐步攀升,已排擠 8 吋晶圓 LCD 驅動 IC 投片量,根據 TrendForce 光電研究 (WitsView) 最新觀察指出,由於晶圓代工廠提高 8 吋廠 IC 代工費用,IC 設計公司第 1 季可能跟著被迫向面板廠提高 IC 報價 5-10%,以反映成本上升的壓力。

雖然目前 WitsView 並未觀察到面板因此缺貨情形,不過可預見面板廠內部產品調度彈性將會變小,不論是想要安插急單或提前交貨,都恐受限驅動 IC 供應狀況。

WitsView 強調,目前 IC 設計公司正考慮轉往其他製程,或加速在中國晶圓代工廠的驗證,以取得額外可用產能,同時也不斷探詢面板廠對驅動 IC 第一季漲價的接受度;WitsView 認為,面板廠可能會抱持正面態度,或許有機會同意相關漲價提案,以確保驅動 IC 的供貨無虞。

WitsView 表示,由於上游矽晶圓缺貨問題短時間內仍然無解,2017 年下半年開始晶圓代工廠紛紛調整 8 吋廠自身產品組合,希望將利潤極大化,除調漲晶圓代工價格,也減少驅動 IC 投片量。

近年因面板廠削價競爭,驅動 IC 價格大幅滑落,驅動 IC 已成晶圓代工廠心中低毛利產品代名詞,當利潤更佳的電源管理晶片或微控制器需求崛起,剛好給晶圓代工廠調整機會,預估至今年第 1 季止,晶圓代工廠驅動 IC 投片量將下修約 20%。

此次受影響的驅動 IC,WitsView 表示,主要是用在 IT 面板,如 HD TN/FHD TN 等中低階產品,在韓廠漸漸退出低階 IT 面板市場,目前相關供應商僅以大中華區面板廠友達 (2409-TW)、群創(3481-TW) 與京東方為主。即使第一季是 IT 產業的傳統淡季,品牌廠對面板備貨上本來就相對保守,但驅動 IC 供應吃緊仍有可能連帶影響面板供貨,主因是現在驅動 IC 交期普遍都拉長到 10 週以上。