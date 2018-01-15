8吋晶圓廠產能排擠 Q1面板驅動IC報價估增5-10%

受惠物聯網、車用電子及智慧家居等需求興起，電源管理與微控制器等晶片用量逐步攀升，已排擠 8 吋晶圓 LCD 驅動 IC 投片量，根據 TrendForce 光電研究 (WitsView) 最新觀察指出，由於晶圓代工廠提高 8 吋廠 IC 代工費用，IC 設計公司第 1 季可能跟著被迫向面板廠提高 IC 報價 5-10%，以反映成本上升的壓力。

雖然目前 WitsView 並未觀察到面板因此缺貨情形，不過可預見面板廠內部產品調度彈性將會變小，不論是想要安插急單或提前交貨，都恐受限驅動 IC 供應狀況。

WitsView 強調，目前 IC 設計公司正考慮轉往其他製程，或加速在中國晶圓代工廠的驗證，以取得額外可用產能，同時也不斷探詢面板廠對驅動 IC 第一季漲價的接受度；WitsView 認為，面板廠可能會抱持正面態度，或許有機會同意相關漲價提案，以確保驅動 IC 的供貨無虞。

WitsView 表示，由於上游矽晶圓缺貨問題短時間內仍然無解，2017 年下半年開始晶圓代工廠紛紛調整 8 吋廠自身產品組合，希望將利潤極大化，除調漲晶圓代工價格，也減少驅動 IC 投片量。

近年因面板廠削價競爭，驅動 IC 價格大幅滑落，驅動 IC 已成晶圓代工廠心中低毛利產品代名詞，當利潤更佳的電源管理晶片或微控制器需求崛起，剛好給晶圓代工廠調整機會，預估至今年第 1 季止，晶圓代工廠驅動 IC 投片量將下修約 20%。

此次受影響的驅動 IC，WitsView 表示，主要是用在 IT 面板，如 HD TN/FHD TN 等中低階產品，在韓廠漸漸退出低階 IT 面板市場，目前相關供應商僅以大中華區面板廠友達 (2409-TW)、群創(3481-TW) 與京東方為主。即使第一季是 IT 產業的傳統淡季，品牌廠對面板備貨上本來就相對保守，但驅動 IC 供應吃緊仍有可能連帶影響面板供貨，主因是現在驅動 IC 交期普遍都拉長到 10 週以上。