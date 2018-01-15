手機滑一滑就能繳保費 國壽首創掃QR Code繳保費

為提供多元繳費方式及便利的保單查詢服務，保險業紛紛推出手機可以繳保費的服務，國泰金 (2882-TW) 就首創透過智慧型手機，掃描 QR-Code 就能輕輕鬆鬆完成繳費。其實除了掃描 QR Code，台灣人壽、三商美邦人壽、新光人壽等也都採手機下載 APP，就能「一機在手」簡單繳保費。

目前繳保費的方式已相當多元化，包括銀行帳戶扣繳、信用卡扣款及持繳費單至便利商店繳款等，國泰人壽表示，不過還是有認為要親自收到繳費單會比較放心的族群，國壽保戶中採用繳費單繳費的保戶數約 50 萬戶，因此國壽首創業界 QR-Code 行動繳費服務，讓保戶不用出門只要透過智慧型手機就能繳費。

國泰人壽首創的保費快速繳服務，簡單 3 步驟：第一手機掃描繳費單的 QR-Code；第二輸入要保人銀行帳戶；第三完成繳費，讓保戶免出門就能完成繳費，成為業界第一家推出「行動繳費」的保險公司。

國泰人壽執行副總經理林昭廷指出，QR-Code 繳費服務，讓保戶享有三大好處，首先繳交保費可以免出門，只要利用手機掃描保費繳費單的 QR-Code，並在繳費畫面輸入要保人的銀行帳戶，就能完成繳費且從今年 1 月起已正式上線。第二繳費單若過期免補發，保戶只需掃描 QR-Code，不用擔心繳費單過期還要申請補發。

最後則是行動繳費安全免煩惱，林昭廷表示，利用繳費單上的 QR-Code 繳費，繳費畫面無論是保戶姓名、保單號碼都會部分遮蔽，完全不怕個資外洩。因為，每一張繳費單 QR-Code 都是單一繳費連結，除要保人本人的身份證字號（ID）外，其餘人的 ID 都無法進入，而且完成行動繳費後，國壽會立即傳送繳費完成簡訊來通知保戶。

此外，國泰人壽也指出，推出行動繳費 QR-Code 的繳費服務後，也對公司帶來兩大優點，第一是減少紙本補發，善盡企業社會責任，達到節能環保的目標，其次是減少人工轉送繳費單作業和郵寄費用，對保戶、公司及環境創造三贏局面。

值得一提的是，由於國泰人壽自去年 7 月起，已全面將保費收費員轉型，沒了保費收費員，為了讓保戶能透過更簡單的方式繳費，因此把繳費單繳費模式，升級至ＱR-Code 行動繳費，提供更快捷的服務。

其實採用手機滑一滑就能繳保費的保險公司不只國壽，像台灣人壽就與全國繳費網合作推出「e-Bill 立即繳」服務功能，讓保戶免出門即可透過網路或手機，在台灣人壽官方網站輕鬆完成繳交保費，讓保戶體驗多元之繳費方式，感受到台灣人壽既便捷快速又貼心的服務，全心致力於提升保單之服務品質。

而新光人壽與中華電信進行跨業合作，保戶只要下載中華電信「Hami Wallet APP」，即可使用手機完成保險費繳納，不用再攜帶現金至超商繳費，也無需擔心天候或行程延誤繳費而損害權益，過程輕鬆簡單有效率。