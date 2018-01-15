債台高築！超過3千萬美國人到死也還不清卡債

隨著美國消費信貸創下 16 年來新高紀錄，一些分析師開始擔心，許多美國消費者將無能力償還債務，而信用卡資訊網站《CreditCards.com》日前進行市調，有高達 3100 萬的美國人，認為他們到死都無法還清卡債。

美國聯準會上週公布消費信貸數據，2017 年 11 月美國消費者的消費信貸創新高，當中以信用卡卡債為主的「循環信用」類別，大漲 13% 至 10.2 兆美元，而總額為 3.827 兆美元。

美國聯準會公佈的消費信貸數據

分析師指出，僅管使用信用卡的頻率增加，可能代表著美國消費者更有信心，但信貸的增加，也為潛在問題的預警，富國銀行首席經濟學家 John Silvia 說：「雖然信貸融資呈現月增長，可被解釋為美國消費者有信心，同時也是活躍經濟活動的正面信號，但其他人可能認為，信貸的飆升為過量消費的象徵。」

CreditCards.com 進行的問卷調查中顯示，在有信用卡債務的美國成年人中，35% 的人 (約 3100 萬) 認為他們永遠無法還清債務，另有 33％正在背卡債的美國人表示，他們不知道什麼時候才能還清。

CreditCards.com 資深市場分析師 Matt Schulz 表示：「卡債現在處於創歷史紀錄的水準，令人害怕的是，很多美國人沒有償還債務的計劃，簡單來說，在不引起巨大麻煩的情況下，美國消費者能再累積的卡債有限。」

僅管 Schulz 認為美國現在尚未出現信用卡債務危機，因為按照歷史標準來看，違約欠款率仍然很低，但當比率持續上升，這可能暗示未來將有問題。