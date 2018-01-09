美國全民購物狂歡：消費信貸增速創十六年新高 信用卡債務刷新紀錄

摘要：經濟向好和假日因素刺激了美國消費信貸大幅增加。2017 年 11 月，美國全國消費信貸新增 280 億美元，增幅創 2001 年 11 月以來最高。其中，信用卡負債總額升至 1.023 兆美元，創下歷史新高。

美國全國消費信貸增幅創下十六年以來最高，顯示出美國人民對經濟的信心正在不斷增強。

根據聯準會周一公布的消費信貸數據，2017 年 11 月，包括信用卡、學生貸款、汽車貸款在內的全國消費信貸新增 280 億美元，增幅為 2001 年 11 月以來最高，總額至 3.827 兆美元。年化增速為 8.8%，幾乎是美國經濟增速的四倍！

信用卡負債創歷史新高 車貸學生貸繼續漲漲漲

假日季在刺激美國人民買買買的同時，信用卡負債也創下歷史新高。

分項數據中，循環信貸（信用卡負債）去年 11 月增長 112 億美元，總額升至 1.023 兆美元，創下歷史新高。

美國車貸、學生貸同樣也繼續延續上漲趨勢。非循環信貸（車貸、學生貸）當月增長 168 億美元，總量至 2.805 兆美元。

研究機構 Contingent Macro Advisors 的研究主任 T.J. Connelly 在接受福斯新聞網採訪時表示，車貸增加的背景是，許多美國人急於替換在夏季颶風中被毀的汽車。不過如果沒有了颶風因素，汽車銷量是否能持續增加仍是疑問。

經濟增長 消費者信心提高

美國消費者的信心不斷提高，也更願意借貸更多的資金來消費。

世界大型企業研究會（Conference Board）的調查顯示，隨著經濟向好，去年 11 月美國人對於經濟的信心達到了十七年以來最高。此外，去年 11 月美國的儲蓄率也已經降至 2.9%，為 2007 年 11 月以來最低。

去年黑色星期五和感恩節期間，全美線上零售總額達 79 億美元，年增率增長 17.9%；「網路星期一」則創下了美國有史以來最高的線上銷售記錄 65.9 億美元。

如果要問除了一年一度的購物季，美國人民的錢都去哪裡了？金融部落格網站 ZeroHedge 指出，Google 關鍵詞的搜尋可能會給出提示，「用信用卡買比特幣」的搜尋量在去年年末大幅攀升。

圖片來源：ZeroHedge

『新聞來源／華爾街見聞』