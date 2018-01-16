日本政府將調整GDP數據構成 納入共享經濟或推高名目GDP價值

路透報導，日本政府官員週一表示，日本將在未來數年調整衡量國內生產毛額 (GDP) 數據的方式，更好地體現共用經濟、教育和醫療服務質量的變化等新的消費趨勢。這是對經濟數據不能抓住實際經濟活動狀況的批評而做出的回應。分析師們指出，GDP 數據的構成落後於民間消費趨勢的變化。民間消費占日本經濟的大約 60%。



日本內閣府研究員 Shuji Hasegawa 週一表示，「隨著經濟結構快速發生變化，如何衡量共用經濟，尤其是數字經濟，已成為日本和其他國家面臨的一個緊迫問題。」



通過一系列對經濟指標的改革，日本政府也希望解決長期以來對數據準確性、波動性、採樣以及採集方法的擔憂。



日本首相安倍晉三要求政府調整可能影響政府重要決策 -- 比如上調消費稅等的經濟指標。自 2014 年首次將消費稅從 5% 上調至 8% 打擊消費之後，安倍已兩次推遲從 8% 進一步上調至 10% 的計劃。



共享經濟中的企業通過互聯網形成一個人與人之間的分散式網絡，提供叫車或短期住宿等服務。相關公司包括短租服務愛彼迎和美國打車公司優步。



民間智庫 InfoCom Research 稱，2016 年日本共用經濟規模估計為 1.2 兆日圓 (110 億美元)，預計潛在市場規模為 2.6 兆日圓。



官員們表示，尚未確定將共用經濟納入 GDP 數據統計的最後期限。不過，他們



提到，將共享經濟納入 GDP 可能會推高名目 GDP 價值。



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