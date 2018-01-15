關於微軟和比爾蓋茨 你可能不知道的6件事

Nasdaq 日前與投資者分享，大家關於微軟和比爾蓋茨，大家可能不知道的 6 件事。

1. 從 1.5 萬美元到 900 億美元

在 1974 年，當微軟共同創始人比爾蓋茨 (Bill Gates) 還是哈佛新生時，他在履歷在列出 1.5 萬美元的起薪，但他沒有選擇安穩畢業，然後選擇一份大企業的工作，他輟學並創立微軟，在微軟上市不久後，他在 1987 年成為，世界上最年輕的億萬富翁，根據《富比世》統計，他目前的身價為 918 億美元。

微軟股價日線走勢圖

但「Windows」名稱最後獲選，這套作業系統後來為微軟帶來數十億美元的利潤。

3. 比爾蓋茨可能為第一個「社交軟體」的創建者

在比爾蓋茨念高中時，他為學校校長寫了一套軟體，讓學校在安排課程時，可以更有效率，但是學校老師不知道的事為，這套軟體對 Bill Gates 也有好處，軟體會把他放在女生最多的班級。

4. 有史以來最好的股票投資之一

自從微軟 1986 年 3 月 13 日上市以來，股價已上漲了 90000%，若將微軟分配給股東的股息一起計算下，微軟的股票總回報率超過 135000％。

微軟股票價格變化 (%)

5. 百萬富翁製造機

在微軟股票驚人成長帶領下，除了 Bill Gates，微軟還製造至少 2 位億萬富翁，分別為共同創辦人 Paul Allen 和前執行長 Steve Ballmer，同時微軟創造了超過 1.2 萬位百萬富翁。

6. 微軟在商業決定上也曾犯下錯誤

在 2006 年，Google 以 16.5 億美元收購 YouTube，而在前幾個月，微軟錯過以不到 1/3 的價格買下 YouTube 的機會，現在 YouTube 已成為 Google 最大的成長動力之一，分析師認為 YouTube 價值高達 750 億美元。

Google 母公司 Alphabet 股價日線走勢圖

此外，微軟還推出了市場上第一批的智慧型手機和平板電腦，但這些產品的銷量不佳，微軟也沒好好運用其市場先行者的優勢，幾年後，蘋果才推出了 iPhone 和 iPad 產品。