美股牛市走了9年 挾3利基加持派對未結束

金融海嘯後美股低點發生在 2009 年 3 月 9 日，而自低點以來，美股漲幅伴隨接連創高已突破 300%，創下連續 9 年的牛市走勢。美股在 2017 年以上漲 19% 作收，今年來也持續攻高，但投資人多擔心，派對是否到尾聲，不過從多方經濟數據及企業獲利基本面觀察，美股不缺上漲動能，加上過去 30 年來美股上漲後的隔年都有望維持續漲格局，投資上包括美股基金或美國平衡型基金都可視為今年布局標的。

鉅亨基金交易平台指出，美股在三大指數持續創新高下揭開 2018 年的序幕。但美股在走了 9 年的牛市後，目前的高水位影響投資人的進場意願，而最新的數據顯示，最新一期的美國非農就業人口增加 14.8 萬人，已連續 87 個月維持正成長，且失業率持續維持在 4.1% 的低檔，顯示美國勞動市場健康無虞，因此只要美國勞動市場維持穩健，消費者對於未來經濟狀況就會越來越樂觀，有利消費力道持續增長，提供美國經濟未來成長的動能。尤其消費佔美國整體 GDP 高達 7 成，只要美國消費數據轉佳，美國經濟就能持續維持擴張，強健的勞動市場是支持美國消費者信心的根本。

鉅亨基金交易平台進一步指出，屬於領先指標的美國 ISM 製造業指數，可判斷美國目前景氣狀況，最新公佈的 ISM 製造業指數為 59.7，已連續 16 個月站上景氣榮枯線，顯示美國景氣持續擴張，而熱絡的景氣則有助於美國股市表現，當 ISM 製造業指數年度變化持續上揚，意謂著景氣持續轉佳，標普 500 指數的年增率也同步向上，隨著領先指標持續上行，對於 2018 年的美國股市看法樂觀。

鉅亨基金交易平台指出，根據 1986 年到 2017 年的歷史資料統計結果顯示，前一年美股表現與後一年的美股平均上漲幅度成正相關，意謂著當前一年股市漲幅越高，後一年的美股平均漲幅也越高。以去年美股上漲 19% 來看，未來一年漲幅可望達 12%，且上漲機率超過 8 成，意味今年美股有望延續漲勢，建議投資人不可錯過經濟穩健復甦的美國股市。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪認為，美國勞動市場穩健，消費者信心與領先指標持續上揚，基本面強勁，再加上川普稅改利多發酵，對於美股未來走勢樂觀，然而由於近期美國股市漲幅過大，加上稅改實施初期恐影響企業財報數字，不宜追高，建議投資人以分批佈局或者拉回買進的方式投資美國股票型基金或美國平衡型基金。