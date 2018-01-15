0.26字頭快bye了？日圓狂升換匯5萬1周少逾千

由於市場預期歐洲央行正準備縮減大規模貨幣刺激計畫，加上德國組建執政聯盟取得進展，歐元兌美元擴大升幅，日圓兌美元也升破 111 整數大關，觸及 4 個月新高、英鎊也逼近 7 個月新高，而新台幣匯率今日早盤在台股揚及美元走弱下，也呈現升值走勢，一度觸 29.54 元、升值 6 分，目前在 29.55 元震盪。

不過，由於日圓近來從 113 一路升至今日早盤的 110.7 價位，而新台幣兌美元反倒陷入盤整，升幅有限，也使得日圓兌新台幣換匯價也持續回升，台銀日圓現鈔賣出價從 1 月 8 日的低點 0.2629 元回升至今日早盤 0.2696 元，逼近「0.27」字頭。

如果以換新台幣 5 萬元來說，才相隔 1 周，1 月 8 日當時可以換到 19 萬 0186 日圓現鈔，現在只能換到 18 萬 5460 元，等於少換了 4726 日圓、約新台幣 1274 元。

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